Không muốn tiếp tục mối quan hệ, người phụ nữ thuê người dụ rắn cắn chết nhân tình

Thế giới 19/07/2023 15:39

Người phụ nữ từng có quan hệ tình cảm với nạn nhân, cô đang cố gắng thoát khỏi anh ta và đã tìm người dụ rắn cắn chết nhân tình.

Theo Indiatoday, vào ngày 15/7 cảnh sát tìm thấy thi thể của một người đàn ông bên trong một chiếc ô tô ở Haldwani, bang Uttarakhand, Ấn Độ. Nạn nhân là Ankit Chauhan – một doanh nhân địa phương. Vết rắn cắn được tìm thấy trên chân của nạn nhân và đây được cho là nguyên nhân khiến doanh nhân này tử vong.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra một kẻ dụ rắn có liên quan đến vụ giết người, kẻ này đã khiến một con rắn cắn vào chân Ankit Chauhan. Hiện tại, người dụ rắn đã bị cảnh sát bắt giữ. Phía cảnh sát cho hay, có 5 người liên quan đến vụ án này, bao gồm cả người dụ rắn. Trong đó bị cáo chính Mahi từng có quan hệ tình cảm với Ankit Chauhan.

quan he tinh cam 1
 Không muốn tiếp tục quan hệ tình cảm với Ankit, Mahi đã tìm đến người dụ rắn và khiến người tình tử vong - Ảnh minh họa: Indiatoday

Mahi đã tống tiền Ankit trong nhiều năm nhưng sau đó lại muốn thoát khỏi anh ta, mặc dù vậy Ankit vẫn tiếp tục theo đuổi cô. Để thoát khỏi nhân tình, Mahi đã lên kế hoạch giết Ankit bằng cách thuê một người dụ rắn khiến con rắn cắn vào chân Ankit, làm nạn nhân tử vong.

Được biết, hiện tại Mahi cùng ba bị cáo khác đang bỏ trốn. Truyền thông Ấn Độ cho biết, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án này và cố gắng truy tìm các đối tượng bỏ trốn.

Trong “thời gian thử thách” quay trở lại với chồng cũ, người phụ nữ vẫn ngang nhiên ngoại tình với người khác và cái kết chẳng thể ngờ

Trong “thời gian thử thách” quay trở lại với chồng cũ, người phụ nữ vẫn ngang nhiên ngoại tình với người khác và cái kết chẳng thể ngờ

Mặc dù nói với chồng cũ rằng bản thân rất hối hận và muốn tái hôn với chồng cũ nhưng người phụ nữ này vẫn ngang nhiên ngoại tình trong “thời gian thử thách”.

Xem thêm
Từ khóa:   truyền thông Ấn Độ vụ giết người điều tra vụ án

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 3 giờ 16 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích