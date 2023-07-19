Người phụ nữ từng có quan hệ tình cảm với nạn nhân, cô đang cố gắng thoát khỏi anh ta và đã tìm người dụ rắn cắn chết nhân tình.

Theo Indiatoday, vào ngày 15/7 cảnh sát tìm thấy thi thể của một người đàn ông bên trong một chiếc ô tô ở Haldwani, bang Uttarakhand, Ấn Độ. Nạn nhân là Ankit Chauhan – một doanh nhân địa phương. Vết rắn cắn được tìm thấy trên chân của nạn nhân và đây được cho là nguyên nhân khiến doanh nhân này tử vong.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra một kẻ dụ rắn có liên quan đến vụ giết người, kẻ này đã khiến một con rắn cắn vào chân Ankit Chauhan. Hiện tại, người dụ rắn đã bị cảnh sát bắt giữ. Phía cảnh sát cho hay, có 5 người liên quan đến vụ án này, bao gồm cả người dụ rắn. Trong đó bị cáo chính Mahi từng có quan hệ tình cảm với Ankit Chauhan.

Không muốn tiếp tục quan hệ tình cảm với Ankit, Mahi đã tìm đến người dụ rắn và khiến người tình tử vong - Ảnh minh họa: Indiatoday

Mahi đã tống tiền Ankit trong nhiều năm nhưng sau đó lại muốn thoát khỏi anh ta, mặc dù vậy Ankit vẫn tiếp tục theo đuổi cô. Để thoát khỏi nhân tình, Mahi đã lên kế hoạch giết Ankit bằng cách thuê một người dụ rắn khiến con rắn cắn vào chân Ankit, làm nạn nhân tử vong.

Được biết, hiện tại Mahi cùng ba bị cáo khác đang bỏ trốn. Truyền thông Ấn Độ cho biết, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án này và cố gắng truy tìm các đối tượng bỏ trốn.

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