Một người đàn ông bàng hoàng phát hiện vợ và con mình bỗng trở người nhà của anh hàng xóm không những vậy, vợ anh còn có một đứa con với người này.

Gần đây, anh Công đến từ thành phố Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã gặp phải một sự việc hết sức kỳ lạ. Sau một thời gian dài đi làm ăn xa nhà, anh Công trở về quê thì phát hiện vợ con anh đã trở thành vợ con của người hàng xóm cũng họ Công. Không những thế, trên giấy tờ, vợ anh còn sinh cho anh hàng xóm một đứa con. Nhờ hồ sơ như vậy, người hàng xóm đã xin được thêm 120 mét vuông đất bồi thường. Theo Sohu, vào tháng 2 năm nay, anh Công đi làm xa trở về quê thì biết được một chuyện khó tin từ cán bộ thôn. Người này nói với anh Công, hộ khẩu của vợ con anh đã được nhập vào hộ khẩu nhà người khác, và còn nhận 120 mét vuông đất xây nhà.

Đi làm xa trở về, anh Công bàng hoàng phát hiện vợ con đã trở thành người nhà của anh hàng xóm Vốn dĩ căn nhà của anh Công chưa phá dỡ gì hết, sao có thể xây nhà mới? Anh Công lập tức chất vấn cán bộ thôn thì người này khẳng định chắc nịch, việc phá dỡ hay xây dựng nhà đều có biên bản của thôn. Nghe thấy vậy anh Công liền đến văn phòng thu hồi và phá dỡ của địa phương để kiểm tra thông tin. Sau khi tìm hiểu, anh Công thấy trong hồ sơ phá dỡ và di dời, vợ con của anh trở thành vợ con của một người hàng xóm cùng họ Công. Đồng thời, trên giấy tờ vợ anh Công cũng sinh thêm một đứa con nữa với người đàn ông hàng xóm này. Anh Công giải thích rằng, đó là vợ anh, số chứng minh thư nhân dân cũng đúng nhưng hình ảnh thì không phải. Đây chỉ là một trang ghi thông tin hộ khẩu rồi sau đó ghép vợ và con trai anh Công vào mặt sau để tạo thành một cuốn hộ khẩu kết hôn giả. Đối tượng lừa đảo đã sử giấy chứng nhận giả mạo này để nhận về 120 mét vuông đất bồi thường.

Các thông tin trên giấy tờ đều là của vợ anh Công nhưng đã bị đối tượng lừa đảo làm giả để nhận thêm diện tích bồi thường Anh Công cho biết thêm, người hàng xóm họ Công là một bệnh nhân tâm thần và chưa lập gia đình. Mấy năm trước, em trai của người hàng xóm đã lấy một bản photo sổ hộ khẩu nhà anh Công để làm việc gì đó. Chẳng thể ngờ, người em trai của anh hàng xóm lại lấy thông tin trên sổ hộ khẩu này để làm một hồ sơ giả để xin cấp đất bồi thường. Theo thông tin từ phóng viên, giấy đăng ký kết hôn, hộ khẩu, giấy khai sinh con thứ 2 ... đều bị em trai của người hàng xóm làm giả. Hiện tại, em trai của người hàng xóm đã bỏ trốn, cảnh sát địa phương đã vào cuộc điều tra và liệt anh ta vào danh sách truy tìm vì nhiều lần không thể liên lạc với bị cáo.

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