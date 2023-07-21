Cô gái 22 tuổi bị điều hòa rơi từ tầng 17 trúng người khi đang đứng chờ xe buýt

Trong lúc đứng chờ xe buýt, cô gái 22 tuổi đã bị cục nóng của một chiếc điều hòa từ tầng 17 rơi trúng người khiến cô gái tử vong ngay sau đó.

Theo Sohu, một thảm kịch đã xảy ra ở thành phố Tân Bắc, Đài Loan vào ngày 20/7. Khi đang đứng chờ xe buýt, cô gái 22 tuổi đã bị cục nóng của một chiếc điều hòa từ tầng 17 rơi trúng người và khiến cô tử vong ngay sau đó.

Khi đang đứng chờ xe buýt, cô gái 22 tuổi đã bị cục nóng điều hòa rơi trúng người

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ chiều ngày 20/7, một người phụ nữ đang đứng đợi xe buýt thì bất ngờ bị cục nóng điều hòa từ tầng trên của tòa nhà rơi trúng người. Người qua đường vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này, chị gái của nạn nhân ngồi trên đường khóc lớn.

Từ camera giám sát gần đó cho thấy, có nhiều người đang đứng đợi xe buýt tại thời điểm đó. Cục nóng điều hòa từ tầng 17 của tòa nhà bất ngờ rơi xuống khiến người đi đường và hành khách chờ xe buýt vô cùng hoảng sợ. Lúc này, cô gái họ Hoàng và chị gái cũng đang đứng đợi xe buýt thì cục nóng của một chiếc điều hòa nặng khoảng 30 kg rơi trúng đầu. Cô gái 22 tuổi bị thương nặng ở đầu và gãy chân, dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi và tử vong ngay sau đó.

Hiện trường vụ án khiến nhiều người chứng kiến vô cùng sợ hãi

Hiện tại, công an địa phương đã phong thỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Điều tra sơ bộ cho thấy, khi đó có một công nhân đang lắp đặt điều hòa tại tầng 17 của tòa nhà. Rất có thể việc xây dựng bất cẩn và khung đỡ bên ngoài không được lắp đặt đúng cách là nguyên nhân khiến cục nóng điều hòa rơi xuống đất khiến Hoàng tử vong.

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