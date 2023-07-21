Một bé gái 10 tuổi đã bị gia đình nhà chủ hành hạ dã man khi đi làm giúp việc, người nhà cô bé chỉ biết chuyện này khi một đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội.
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Mới đây, một đoạn video quay tại khu vực Dwarka của Delhi, Ấn Độ được đăng tải lên mạng xã hội và ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng Ấn Độ. Theo đó nữ phi công 33 tuổi Poornima Bagchi và chồng cô là Kaushik đã bị đám đông lôi ra khỏi nhà đánh đập. Được biết, nữ phi công và chồng của mình đã hành hạ một bé gái 10 tuổi khi cô bé làm giúp việc trong nhà Bagchi.
Từ đoạn video có thể thấy, dù người chồng đã cố gắng bảo vệ nhưng Bagchi vẫn bị đám đông giận dữ lôi ra khỏi nhà và đánh đập. Những người đứng chặn cửa nhà Bagchi đều là người nhà của bé gái 10 tuổi. Đám đông bày tỏ sự tức giận bằng cách giật tóc và đánh đập Bagchi. Cô bé làm giúp việc cho Bagchi hôm đó cũng có mặt tại hiện trường, chứng kiến màn trả thù mà gia đình thực hiện giúp mình với gương mặt đầy hoảng sợ.
Dấu vết cô bé bị hành hạ còn rất rõ ràng, trên mặt bé gái 10 tuổi còn những vết bầm tím, khuôn mặt sưng tấy, một bên mắt còn có máu… tất cả đủ cho thấy cô bé đã phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp thế nào. Ngoài ra, trên cánh tay cô bé còn có vết bỏng nghi là bị bỏng do bàn ủi.
Cảnh sát địa phương cho biết đã nhận được thông báo về việc bé gái 10 tuổi bị chủ bạo hành. Nguồn tin từ phía cảnh sát cho hay, bé gái 10 tuổi đã làm giúp việc tại nhà của nữ phi công được hai tháng. Vợ chồng Bagchi đã đánh đập và quây rối cô bé, điều mà gia đình bé gái 10 tuổi không hề hay biết cho đến khi đoạn video được đăng tải.
Hiện tại, bị cáo đã bị tạm giam, các thủ tục khác cũng đang được tiến hành, ngoài ra những người xuất hiện trong video cũng sẽ bị xử lý. Bé gái cũng đã được đưa về nhà bố mẹ đẻ để kiểm tra y tế và tư vấn tâm lý.