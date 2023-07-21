Mới đây, một đoạn video quay tại khu vực Dwarka của Delhi, Ấn Độ được đăng tải lên mạng xã hội và ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng Ấn Độ. Theo đó nữ phi công 33 tuổi Poornima Bagchi và chồng cô là Kaushik đã bị đám đông lôi ra khỏi nhà đánh đập. Được biết, nữ phi công và chồng của mình đã hành hạ một bé gái 10 tuổi khi cô bé làm giúp việc trong nhà Bagchi.

Vợ chồng Bagchi bị đám đông lôi ra khỏi nhà

Từ đoạn video có thể thấy, dù người chồng đã cố gắng bảo vệ nhưng Bagchi vẫn bị đám đông giận dữ lôi ra khỏi nhà và đánh đập. Những người đứng chặn cửa nhà Bagchi đều là người nhà của bé gái 10 tuổi. Đám đông bày tỏ sự tức giận bằng cách giật tóc và đánh đập Bagchi. Cô bé làm giúp việc cho Bagchi hôm đó cũng có mặt tại hiện trường, chứng kiến màn trả thù mà gia đình thực hiện giúp mình với gương mặt đầy hoảng sợ.