Không chỉ lạm lạm dụng tình dục và cưỡng hiếp bé gái 16 tuổi từ khi cô bé mới 6 tuổi, tên yêu râu xanh này còn thuyết phục người cha không cho con gái đến trường học.

Mới đây, cảnh sát Mumbai, Ấn Độ đã bắt giữ một giáo viên dạy thêm 55 tuổi với cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em và cưỡng hiếp một bé gái 16 tuổi trong suốt 9 năm. Bị cáo được xác định là Anil Pardeshi, người này mở các lớp học thêm cùng vợ. Vậy nhưng hắn không nhận thức được tội ác của mình.

Phía cảnh sát cho biết thêm, lần đầu tiên tên yêu râu xanh này bắt đầu quấy rối nạn nhân khi cô bé mới 6 tuổi. Chính sự tin tưởng của cha cô gái vào bị cáo đã giúp anh ta lạm dụng tình dục cô bé trong suốt một thời gian dài, khiến bé gái không thể chia sẻ những gì mình phải trải qua với các thành viên trong gia đình.

Vì sự tin tưởng của người cha, bé gái 16 tuổi đã bị tên yêu râu xanh cưỡng hiếp suốt 9 năm - Ảnh minh họa: Internet

Theo Indiatoday, cô gái đến từ Tây Bengal và sống cùng cha và hai anh chị em ở Mumbai. Bị cáo lạm dụng tình dục nạn nhân gần như hàng ngày trong 9 năm. Lo sợ cô bé có thể chia sẻ chuyện này với ai đó, tên yêu râu xanh đã bắt cô bỏ học bằng cách thuyết phục cha cô bé rằng trường học có ảnh hưởng xấu và có thể làm hư con gái ông.

Sự việc được phơi bày khi những người bạn đến nhà thăm cô bé. Lúc này, nạn nhân đã tâm sự với những người bạn về những năm tháng bị lạm dụng và tra tấn tình dục của mình. Những người bạn thuyết phục cô gái nói với cha mình và báo cảnh sát. Ngay sau đó, tên yêu râu xanh đã bị cảnh sát bắt giữ và hắn đang bị điều tra về những hành vi vi phạm pháp luật của mình.

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