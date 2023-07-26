Xuống xe quên tắt bluetooth, người phụ nữ và chồng kết thúc cuộc hôn nhân 6 năm

Giọng nói phát ra trong xe hơi, người chồng không tin những gì mình nghe được và cuối cùng đã lựa chọn kết thúc cuộc hôn nhân 6 năm với vợ của mình.

Đường Kiến Quốc và Lý Giai Giai kết hôn được 6 năm và cuộc hôn nhân của họ vô cùng hạnh phúc. Vì lý do công việc, Đường Kiến Quốc thường phải đi công tác xa nhà. Khi được thăng chức, số lần đi công tác của Đường Kiến Quốc cũng ngày càng tăng lên. Chính vì vậy, Lý Giai Giai vẫn thường phàn nàn vì công việc của chồng. Vì chồng thường xuyên đi công tác nên Lý Giai Giai thường tỏ vẻ không vui - Ảnh minh họa: Internet Một ngày, Đường Kiến Quốc lại chuẩn bị hành lý đi công tác, thấy vậy, Lý Giai Giai tỏ rõ thái độ không vui. Vậy nhưng, Đường Kiến Quốc nói rằng anh cũng muốn ở nhà với vợ nhưng vì công việc anh không còn lựa chọn nào khác. Nói xong, Đường Kiến Quốc liền mang hành lý rời đi.

Vì chuyến đi công tác không quá dài nên Đường Kiến Quốc đã tự lái ô tô của mình đi. Lịch trình ban đầu của chuyến công tác là 10 ngày nhưng do thuận lợi trong công việc, chỉ cần 5 ngày Đường Kiến Quốc đã giải quyết xong hết mọi việc và trở về nhà sớm. Khi đang đỗ xe trước nhà, Đường Kiến Quốc nhìn thấy vợ, Lý Giai Giai khá ngạc nhiên khi chồng về nhà sớm. Khi Đường Kiến Quốc và vợ đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại của Lý Giai Giai báo nhận tin nhắn. Thấy vậy Lý Giai Giai liền nói với chồng đợi cô một lát cô đi vệ sinh. Ban đầu, Lý Giai Giai muốn kết nối bluetooth trong xe để phát bài hát và nhờ lý do này, Đường Kiến Quốc mới phát hiện bí mật động trời của vợ.

Đường Kiến Quốc phát hiện bí mật của vợ và kiên quyết kết thúc cuộc hôn nhân 6 năm của mình - Ảnh minh họa: Internet Lý Giai Giai vừa xuống xe, đột nhiên có âm thanh phát ra trong xe, đây là giọng của một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này nói với giọng điệu ám muội: “Giai Giai, em đâu rồi, anh rất nhớ em”. Đường Kiến Quốc bàng hoàng sau khi nghe điều này và nhận ra rằng Giai Giai đã phản bội mình. Lúc này, giọng nói đó lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiến Đường Kiến Quốc phát điên. Ngay sau đó, Lý Giai Giai vào trong xe và nói với chồng rằng: “Kiến Quốc, anh xem giúp điện thoại của em bị sao ấy, em không nghe thấy âm thanh gì”. Lúc này Đường Kiến Quốc lạnh lùng nói với vợ tất cả những gì anh nghe được. Lý Giai Giai liền thay đổi sắc mặt, vội vàng nói: “Kiến Quốc, nghe em giải thích, sự tình không giống như anh tưởng tượng đâu”. Trước những lời giải thích vô nghĩa của vợ, Đường Kiến Quốc đành quyết định kết thúc cuộc hôn nhân 6 năm của mình.

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