Một người nông dân 48 tuổi đã ra tay giết hại vị hôn thê của mình trong lúc ngủ vì hai người không thống nhất được số tiền sính lễ.

Bị cáo họ Ngô, 48 tuổi đến từ tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã ra tay giết hại vị hôn thê của mình trong lúc ngủ. Sự việc này ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Theo Sohu, vài năm trước, Ngô gặp vị hôn thê, hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm và lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Khi bàn về tiền sính lễ thì hai bên mâu thuẫn gay gắt, cuối cùng Ngô đã dùng dao đâm chết vị hôn thê rồi tự sát bất thành. Mâu thuẫn trong chuyện cưới xin và tiền sính lễ, Ngô đã ra tay giết hại vị hôn thê của mình - Ảnh minh họa: Internet Được biết, năm 2019 Ngô gặp người phụ nữ họ Triệu khi người này đến nhà anh hái kỷ tử. Hai người có ấn tượng tốt về nhau và nhanh chóng thiết lập mối quan hệ. Đến tháng 12/2021, hai bên bắt đầu nói chuyện về chung một nhà nhưng kết quả không mấy khả quan.

Trong một cuộc điện thoại vào ngày 9/12/2021, hai bên đã tranh cãi gay gắt về chuyện cưới xin và tiền sính lễ. Người phụ nữ họ Triệu nói rằng cô không muốn lấy anh ta. Ngô cho rằng vị hôn thê đã lừa dối nên đã nảy sinh ý định giết người. Khoảng 9 giờ tối ngày hôm đó, Ngô đã bắt taxi đến nhà Triệu với một con dao nhọn. Hắn trèo tường vào sân nhà Triệu và trốn ở đó. Đến khoảng 0 giờ sáng hôm sau, thấy người phụ nữ đã ngủ say, Ngô đập vỡ kính cửa sổ phòng ngủ, xông vào phòng đâm nhiều nhát vào ngực Triệu. Thấy Triệu đã chết, Ngô dùng giấy vệ sinh nhúng máu rồi viết lên tường “Tôi không muốn giết người” và “Tất cả đều là Triệu ép tôi”. Sau khi sự việc xảy ra, Ngô tìm thấy hai chai rượu và hắn đã uống một mình ở sân trước nhà Triệu. Khoảng 12 giờ trưa, con trai của Triệu liên lạc với mẹ không được nên đã về nhà để xem tình hình. Nhìn thấy mẹ nằm trên vũng máu, lúc này Ngô vẫn ngồi trong sân, con trai Triệu lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường và gọi điện báo cảnh sát.

Ngô vào nhà giết hại Triệu rồi định tự sát nhưng đã bị cảnh sát bắt - Ảnh minh họa: Internet Sau đó, Ngô dùng con dao gây án tự đâm vào bụng và ngực mình rồi bỏ đi. Hai tiếng đồng hồ sau, Ngô đã bị công an bắt giữ. Ngô khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, mặc dù thành khẩn nhưng hậu quả mà Ngô gây ra là nghiêm trọng. Cuối cùng, với tội ác của mình, Ngô đã phải nhận mức án tử hình.

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