Cô gái 19 tuổi bị hai người bạn cưỡng hiếp suốt 3 tháng

Thế giới 31/07/2023 14:29

Một cô gái 19 tuổi đã bị hai người đàn ông cưỡng hiếp tập thể suốt ba tháng, những người này còn quay lại video và đe dọa sẽ tung clip lên mạng.

Theo Indiatoday, mới đây một cô gái 19 tuổi đã bị cưỡng hiếp tập thể bởi hai người bạn của cô ở Gwalior, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Hai người này còn quay lại cảnh cưỡng hiếp nạn nhân sau đó đe dọa sẽ tung những đoạn clip này lên mạng. Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án dựa trên đơn khiếu nại của nạn nhân.

cuong hiep tap the 1
 Cô gái 19 tuổi đã bị hai người bạn của mình cưỡng hiếp tập thể suốt 3 tháng trời - Ảnh minh họa: Indiatoday

Được biết, nạn nhân là một sinh viên 19 tuổi, cô bị hai người bạn của mình là Yuvaraj Gurjar và Pankaj Gurjar dụ đi chơi. Sau đó họ đưa cô đến một khu vực hẻo lánh rồi cưỡng hiếp nạn nhân đồng thời quay lại toàn bộ cảnh này.

Bằng cách tống tiền và đe dọa sẽ tung video lên mạng xã hội, hai nghi phạm đã liên tục cưỡng hiếp nạn nhân trong suốt 3 tháng. Quá mệt mỏi, cô gái 19 tuổi đã lấy hết can đảm nói sự việc này cho bố mẹ. Sau đó họ đã đến công an và làm đơn tố cáo. Được biết, hiện tại cản sát đã bắt giữ Pankaj trong khi Yuvaraj vẫn đang bỏ trốn.

Phát hiện hai đứa con trai không phải con ruột, người chồng chất vấn và câu trả lời gây choáng váng của vợ

Phát hiện hai đứa con trai không phải con ruột, người chồng chất vấn và câu trả lời gây choáng váng của vợ

Một ngày, vì cần làm hộ khẩu cho con trai nhập học nên người chồng phải xét nghiệm huyết thống và phát hiện chuyện động trời.

Xem thêm
Từ khóa:   đơn tố cáo cưỡng hiếp nạn nhân đơn khiếu nại của nạn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 43 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 1 giờ 28 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 1 giờ 43 phút trước
Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích