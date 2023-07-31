Một cô gái 19 tuổi đã bị hai người đàn ông cưỡng hiếp tập thể suốt ba tháng, những người này còn quay lại video và đe dọa sẽ tung clip lên mạng.

Theo Indiatoday, mới đây một cô gái 19 tuổi đã bị cưỡng hiếp tập thể bởi hai người bạn của cô ở Gwalior, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Hai người này còn quay lại cảnh cưỡng hiếp nạn nhân sau đó đe dọa sẽ tung những đoạn clip này lên mạng. Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án dựa trên đơn khiếu nại của nạn nhân.

Cô gái 19 tuổi đã bị hai người bạn của mình cưỡng hiếp tập thể suốt 3 tháng trời - Ảnh minh họa: Indiatoday

Được biết, nạn nhân là một sinh viên 19 tuổi, cô bị hai người bạn của mình là Yuvaraj Gurjar và Pankaj Gurjar dụ đi chơi. Sau đó họ đưa cô đến một khu vực hẻo lánh rồi cưỡng hiếp nạn nhân đồng thời quay lại toàn bộ cảnh này.

Bằng cách tống tiền và đe dọa sẽ tung video lên mạng xã hội, hai nghi phạm đã liên tục cưỡng hiếp nạn nhân trong suốt 3 tháng. Quá mệt mỏi, cô gái 19 tuổi đã lấy hết can đảm nói sự việc này cho bố mẹ. Sau đó họ đã đến công an và làm đơn tố cáo. Được biết, hiện tại cản sát đã bắt giữ Pankaj trong khi Yuvaraj vẫn đang bỏ trốn.

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