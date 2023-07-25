Bị bắt quả tang nhận hối lộ, quan chức thuế liền nuốt tiền vào bụng

Thế giới 25/07/2023 16:46

Khi đang nhận hối lộ, một quan chức thuế tại Ấn Độ đã bị bắt quả tang và sau đó người này đã nhét hết số tiền đó vào trong miệng.

Theo Indiatoday, một quan chức thuế ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đã bị cảnh sát bắt quả tang khi đang nhận hối lộ, ngay sau khi phát hiện hành vi của mình bại lộ, người này đã nhét hết số tiền đó vào trong miệng. Ngày 25/4/2023, truyền thông Ấn Độ đồng loạt đăng thông tin này và quan chức đó có tên Patwari Gajendra Singh.

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 Khi bị bắt quả tang nhận hối lộ, Singh đã nhét hết số tiền này vào miệng

Nguồn tin này cho hay, Singh bị tố cáo đã nhận hối lộ 5.000 rupee (khoảng hơn 1.4 tỷ đồng) trong một vụ án đất đai. Khi bị cảnh sát địa phương bắt quả tang nhận hối lộ, Singh đã nhét những tờ tiền nhận được vào miệng, nhai và nuốt chúng. Một cảnh sát cố gắng mở miệng Singh để lấy những tờ tiền cũng bị anh ta cắn vào tay.

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 Dù cảnh sát yêu cầu nhổ hết số tiền đó ra nhưng Singh vẫn cố gắng nuốt chúng vào trong bụng

Sau đó Singh được đưa đến bệnh viện, cảnh sát yêu cầu người này nhổ hết số tiền đã nuốt vào bát nhưng Singh vẫn tiếp tục nuốt vào bụng. Sau khi trải qua một cuộc kiểm tra y tế, các nhân viên y tế cho biết sức khỏe của Singh vẫn ổn. Cuối cùng các nhân viên y tế cũng thu hồi được một số mảnh tiền mà Singh đã nuốt. Hiện tại, cảnh sát địa phương đã lập hồ sơ tố cáo Singh nhận hối lộ, các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

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