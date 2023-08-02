Bé gái 5 tháng tuổi bị kim thêu dài 4 cm đâm vào tim

Thế giới 02/08/2023 10:17

Một bé gái 5 tháng tuổi đã được cấp cứu tại bệnh viện do co giật và rối loạn ý thức, sau khi kiểm tra các bác sĩ tìm thấy một chiếc kim thêu dài 4 cm trong cơ thể cô bé.

Theo Sohu, ngày 1/8/2023, một bé gái 5 tháng tuổi đã được cấp cứu tại Bệnh viện nhi Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc do co giật và rối loạn ý thức. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ đã tìm thấy một chiếc kim thêu dài 4 cm trong cơ thể cô bé. Gia đình bé gái vô cùng bối rối, không biết làm thế nào chiếc kim thêu lại chui được vào trong người con gái họ.

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 Chiếc kim thêu dài 4 cm được tìm thấy trong người bé gái 5 tháng tuổi

Các bác sĩ suy đoán, có thể chiếc kim thêu đã đi vào cơ thể đứa trẻ theo hai cách. Khả năng đầu tiên là đứa trẻ đã nuốt nhầm kim thêu, sau đó kim thêu đâm xuyên qua dạ dày và cuối cùng đâm vào tâm thất trái. Khả năng thứ hai là đứa trẻ bị kim thêu đâm khi đang chơi đùa, sau đó kim thêu đi vào cơ thể.

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 Các bậc phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến sự an toàn của con em mình

Để đảm bảo an toàn cho đứa trẻ, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật ngay lập tức, cuối cùng chiếc kim thêu dài 4 cm cũng được lấy ra khỏi cơ thể bé gái. Hiện tại, bé gái 5 tháng tuổi đang được điều trị trong phòng ICU. Sự việc này cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh phải luôn quan tâm đến sự an toàn của con em mình, mong rằng những vụ việc tương tự sẽ không còn xảy ra nữa.

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Từ khóa:   ICU rối loạn ý thức tiến hành phẫu thuật

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