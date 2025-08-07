Thành tích phim Địch Lệ Nhiệt Ba 'vượt mặt' Dương Dương

Lên sóng từ ngày 28/7, 'Lợi kiếm hoa hồng' do Địch Lệ Nhiệt Ba, Kim Thế Giai đóng chính đạt được nhiều thành tích vượt kỳ vọng. Thậm chí mới đây, lượt xem Vân Hợp của phim đã vượt qua 'Phàm nhân tu tiên' của Dương Dương.

Trong khi tập mới nhất của "Lợi kiếm hoa hồng" đạt 34,1 triệu lượt xem, chiếm 17,8% thị phần phim chiếu mạng thì "Phàm nhân tu tiên" chỉ chạm mốc 32,6 triệu lượt, chiếm 17% thị phần phim chiếu mạng. Đoàn phim đã cố gắng cải thiện lượt xem bằng cách giãn lịch chiếu, chỉ chiếu 1 tập/ngày. Tuy nhiên kết quả không mấy khả quan, ngược lại, khiến lượng người xem bỏ phim tăng lên đáng kể.

Thành tích phim Địch Lệ Nhiệt Ba 'vượt mặt' Dương Dương - Ảnh 1

Trước đó, "Phàm nhân tu tiên" từng được kỳ vọng có lượt xem khủng như "Khánh dư niên", "Đại phụng đả canh nhân"... vì có chi phí đầu tư khổng lồ, kỹ xảo đẹp, đạo diễn tên tuổi và dàn diễn viên quen mặt như Dương Dương, Kim Thần. Phim cũng có lượng fan nguyên tác trung thành nhờ tiểu thuyết gốc nổi tiếng. Với lượt xem hiện tại, phim được dự đoán chỉ có thành tích ngang bằng "Rèm ngọc châu sa", "Thư quyển nhất mộng"...

Theo cư dân mạng, nguyên nhân khiến "Phàm nhân tu tiên" trở thành "bom xịt" nằm ở chính nội dung. Dù bám sát nguyên tác, phim bị chê có cốt truyện nhàm chán, nhiều tình tiết rời rạc, thừa thãi, tổng thể phim như cuốn tự truyện ghi chép những mẩu chuyện vặt vãnh chứ không giống một bộ phim truyền hình.

Thành tích phim Địch Lệ Nhiệt Ba 'vượt mặt' Dương Dương - Ảnh 2

Lời thoại, diễn biến tâm lý của các nhân vật trong phim gượng gạo, bất hợp lý, khai thác nhiều nhân vật nữ có liên quan đến nam chính Hàn Lập nhưng không có ai nổi bật, ấn tượng với khán giả. Trong khi các nhân vật phụ đều được khắc họa sơ sài, nam chính Dương Dương được quay chỉn chu ở mọi khung hình.

Bối cảnh phim cũng là nhược điểm khi chủ yếu là rừng cây, thảo nguyên, hang động... không hề có cảm giác "tiên khí" trong khi phim thuộc thể loại tu tiên điển hình.

Thành tích phim Địch Lệ Nhiệt Ba 'vượt mặt' Dương Dương - Ảnh 3

Ngược lại, "Lợi kiếm hoa hồng" của Địch Lệ Nhiệt Ba có lượt xem tăng mạnh, bất chấp việc chiếu vào khung giờ đầu tuần. Trên nền tảng Tencent, độ hot của phim đạt 26.409 điểm và 7.425 điểm trên nền tảng iQIYI.

Phim được khen ngợi có nội dung sâu sắc, thể hiện sự phức tạp của nhân tính khiến người xem xúc động. Diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được cho là có sự tiến bộ rõ rệt.

So với các tác phẩm cổ trang, mỹ nhân Tân Cương phù hợp với tạo hình hiện đại toát ra nét phóng khoáng, năng động, trẻ trung. Dù đóng cặp với đàn anh dày dạn kinh nghiệm, Địch Lệ Nhiệt Ba không hề bị lép vế.

Sự nghiệp Địch Lệ Nhiệt Ba không thể bứt phá với phim Lợi kiếm hoa hồng

Sự nghiệp Địch Lệ Nhiệt Ba không thể bứt phá với phim Lợi kiếm hoa hồng

Sau một thời gian khá dài vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức tái xuất với vai nữ cảnh sát Đặng Nghiên trong Lợi Kiếm Hoa Hồng - bộ phim hình sự hiếm hoi về đề tài chống buôn người do đài trung ương CCTV sản xuất.

