Bàng hoàng người đàn ông tử vong khi rơi từ tầng 6 bệnh viện

Đời sống 25/11/2025 10:33

Ngày 24/11, tại khu nhà 8 tầng Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, một người đàn ông rơi từ tầng 6 xuống sân bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Khánh Hòa, khoảng 10 giờ ngày 24/11, tại khu nhà 8 tầng Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, một người đàn ông rơi từ tầng 6 xuống sân bệnh viện.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, các y, bác sĩ đã lập tức tiến hành cứu chữa, tuy vậy người này đã tử vong.

Công an phường Nha Trang đang phối hợp đơn vị liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và danh tính người đàn ông.

Bàng hoàng người đàn ông tử vong khi rơi từ tầng 6 bệnh viện - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Khánh Hòa

Theo thông tin từ báo Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 23/11, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa thông báo tìm người thân của bệnh nhân Phạm Văn Tùng (sinh năm 2006, thường trú Hà Tĩnh), đang được điều trị tại cơ sở.

Trước đó, khoảng 10h ngày 23/11, Phạm Văn Tùng từ bên ngoài đi vào khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long, TPHCM), di chuyển lên tầng 3 rồi bất ngờ leo lên lan can nhảy xuống. Nhân viên y tế đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa nạn nhân vào cấp cứu.

Qua chẩn đoán, bệnh nhân bị đa chấn thương nặng và không có người thân đi cùng, đang được bệnh viện điều trị tích cực.

Theo bệnh viện, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng và không có người thân đi cùng. Vì vậy, đề nghị những ai biết thông tin liên quan đến gia đình bệnh nhân Phạm Văn Tùng, liên hệ với bệnh viện để phối hợp chăm sóc và điều trị.

Cảnh sát kịp thời ngăn người phụ nữ định nhảy sông Hồng tự vẫn

Cảnh sát kịp thời ngăn người phụ nữ định nhảy sông Hồng tự vẫn

Khoảng 17h ngày 24/11, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc, tại khu vực cầu Nhật Tân xuất hiện một người phụ nữ có biểu hiện muốn tự tử.

Xem thêm
Từ khóa:   rơi lầu tử vong tin moi rơi lầu

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Kể từ ngày mai, thứ Ba 25/11/2025, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Kể từ ngày mai, thứ Ba 25/11/2025, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xe sang lật ngửa trên phố Hà Nội vì tài xế buồn ngủ

Xe sang lật ngửa trên phố Hà Nội vì tài xế buồn ngủ

Giá vàng hôm nay, ngày 25/11/2025: Đồng loạt tăng mạnh, vàng miếng SJC xấp xỉ 153 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/11/2025: Đồng loạt tăng mạnh, vàng miếng SJC xấp xỉ 153 triệu đồng/lượng

Danh tính người đàn ông bị đâm tử vong trước cổng làng

Danh tính người đàn ông bị đâm tử vong trước cổng làng

Phẫn nộ hai nữ sinh lớp 6 bị bạn ép quỳ, tát liên tiếp giữa đường

Phẫn nộ hai nữ sinh lớp 6 bị bạn ép quỳ, tát liên tiếp giữa đường

Cảnh sát kịp thời ngăn người phụ nữ định nhảy sông Hồng tự vẫn

Cảnh sát kịp thời ngăn người phụ nữ định nhảy sông Hồng tự vẫn

Phát hiện thi thể nam giới nghi là người nước ngoài trên cao tốc

Phát hiện thi thể nam giới nghi là người nước ngoài trên cao tốc