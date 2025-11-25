Ngày 24/11, tại khu nhà 8 tầng Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, một người đàn ông rơi từ tầng 6 xuống sân bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Khánh Hòa, khoảng 10 giờ ngày 24/11, tại khu nhà 8 tầng Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, một người đàn ông rơi từ tầng 6 xuống sân bệnh viện.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, các y, bác sĩ đã lập tức tiến hành cứu chữa, tuy vậy người này đã tử vong.

Công an phường Nha Trang đang phối hợp đơn vị liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và danh tính người đàn ông.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Khánh Hòa

Theo thông tin từ báo Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 23/11, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa thông báo tìm người thân của bệnh nhân Phạm Văn Tùng (sinh năm 2006, thường trú Hà Tĩnh), đang được điều trị tại cơ sở.

Trước đó, khoảng 10h ngày 23/11, Phạm Văn Tùng từ bên ngoài đi vào khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long, TPHCM), di chuyển lên tầng 3 rồi bất ngờ leo lên lan can nhảy xuống. Nhân viên y tế đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa nạn nhân vào cấp cứu.

Qua chẩn đoán, bệnh nhân bị đa chấn thương nặng và không có người thân đi cùng, đang được bệnh viện điều trị tích cực.

Theo bệnh viện, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng và không có người thân đi cùng. Vì vậy, đề nghị những ai biết thông tin liên quan đến gia đình bệnh nhân Phạm Văn Tùng, liên hệ với bệnh viện để phối hợp chăm sóc và điều trị.

Cảnh sát kịp thời ngăn người phụ nữ định nhảy sông Hồng tự vẫn Khoảng 17h ngày 24/11, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc, tại khu vực cầu Nhật Tân xuất hiện một người phụ nữ có biểu hiện muốn tự tử.

