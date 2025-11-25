Phát hiện thi thể nam giới nghi là người nước ngoài trên cao tốc

Đời sống 25/11/2025 05:10

Ngày 24/11, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang làm rõ vụ việc một thi thể được phát hiện trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - nơi chỉ cho phép ô tô lưu thông.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 24/11, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc phát hiện một thi thể người đàn ông quốc tịch Malaysia trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua xã Mỹ Lợi.

Vào khoảng 13h15 cùng ngày, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Cục Cảnh sát giao thông) trong quá trình tuần tra cơ động trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đã nhận được tin báo về một trường hợp tử vong tại làn 1, hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận, thuộc Km97+400.

Phát hiện thi thể nam giới nghi là người nước ngoài trên cao tốc - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nam giới trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông và tránh ùn tắc; đồng thời thông báo cho cơ quan điều tra đến tiếp nhận hiện trường để xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra bước đầu, trên người nạn nhân có giấy tờ tùy thân mang tên Aeron Lee Khei Chen, quốc tịch Malaysia.

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera và phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này.

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Sự việc được thông báo tới gia đình chị Phan Thanh, trú phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, vì có trình báo tới cơ quan chức năng nhờ tìm kiếm con gái N.T.Y.N.,19 tuổi, mất tích từ ngày 4/11.

