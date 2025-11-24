Trưa 24/11, Công an phường An Bình (TP Cần Thơ) cho biết đã tiếp nhận tài xế đến tự thú, cùng phương tiện liên quan đến vụ tai nạn chết người xảy ra trên tuyến tránh Cai Lậy (phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp).

Tài xế Nguyễn Hoài Anh đến công an đầu thú - Ảnh: VietNamNet

Tại cơ quan công an, người này khai tên Nguyễn Hoài Anh (41 tuổi) và xuất trình giấy phép lái xe đã hết hạn từ ngày 11/11/2025.

Cụ thể, khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, ông TVT (63 tuổi) điều khiển xe máy trên tuyến tránh Cai Lậy theo hướng Trung Lương – Mỹ Thuận. Khi đến Km1+900, xe máy của ông T. va chạm với xe ô tô tải do Hoàng Anh điều khiển chạy hướng từ TP.HCM về Cần Thơ. Hậu quả khiến ông T. ngã xuống đường tử vong. Sau tai nạn, tài xế xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn ở Đồng Tháp - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VietNamNet, Công an phường Nhị Quý cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và truy tìm tài xế liên quan.

Trình bày với công an, Hoài Anh cho biết sau va chạm với xe máy do hoảng sợ nên người này lái xe về Cần Thơ rồi đến Công an phường An Bình tự thú.

Công an phường đã báo cáo vụ việc đến công an TP Cần Thơ và thông báo cho công an tỉnh Đồng Tháp để tiếp nhận, điều tra theo thẩm quyền.

