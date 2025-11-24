Tài xế xe tải gây tai nạn chết người ở Đồng Tháp rồi về Cần Thơ tự thú

Đời sống 24/11/2025 14:06

Trưa 24/11, Công an phường An Bình (TP Cần Thơ) cho biết đã tiếp nhận tài xế đến tự thú, cùng phương tiện liên quan đến vụ tai nạn chết người xảy ra trên tuyến tránh Cai Lậy (phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp).

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 24/11, công an phường An Bình, TP Cần Thơ cho biết đã tiếp nhận 1 tài xế xe tải đến tự thú cùng phương tiện liên quan vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong trên tuyến tránh Cai Lậy (phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp).

Tài xế xe tải gây tai nạn chết người ở Đồng Tháp rồi về Cần Thơ tự thú - Ảnh 1
Tài xế Nguyễn Hoài Anh đến công an đầu thú - Ảnh: VietNamNet

Tại cơ quan công an, người này khai tên Nguyễn Hoài Anh (41 tuổi) và xuất trình giấy phép lái xe đã hết hạn từ ngày 11/11/2025.

Cụ thể, khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, ông TVT (63 tuổi) điều khiển xe máy trên tuyến tránh Cai Lậy theo hướng Trung Lương – Mỹ Thuận. Khi đến Km1+900, xe máy của ông T. va chạm với xe ô tô tải do Hoàng Anh điều khiển chạy hướng từ TP.HCM về Cần Thơ. Hậu quả khiến ông T. ngã xuống đường tử vong. Sau tai nạn, tài xế xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Tài xế xe tải gây tai nạn chết người ở Đồng Tháp rồi về Cần Thơ tự thú - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn ở Đồng Tháp - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VietNamNet, Công an phường Nhị Quý cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và truy tìm tài xế liên quan.

Trình bày với công an, Hoài Anh cho biết sau va chạm với xe máy do hoảng sợ nên người này lái xe về Cần Thơ rồi đến Công an phường An Bình tự thú.

Công an phường đã báo cáo vụ việc đến công an TP Cần Thơ và thông báo cho công an tỉnh Đồng Tháp để tiếp nhận, điều tra theo thẩm quyền.

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng

Thi thể nữ bị trói bằng băng dính, bỏ trong túi nylon được vớt lên ở con sông chảy qua xã Đức Hợp, trước đây thuộc huyện Kim Động, Hưng Yên.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn chết người tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sắp xếp di vật của chồng đã mất, tôi 'bàng hoàng tột độ' khi phát hiện bí mậ' anh giấu kín suốt đời

Sắp xếp di vật của chồng đã mất, tôi 'bàng hoàng tột độ' khi phát hiện bí mậ' anh giấu kín suốt đời

Tâm sự 29 phút trước
Vợ tôi lại 'quỳ gối' xin osin, sự thật đằng sau khiến tôi 'sốc tận óc' khi phát hiện bí mật

Vợ tôi lại 'quỳ gối' xin osin, sự thật đằng sau khiến tôi 'sốc tận óc' khi phát hiện bí mật

Tâm sự 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 25/11/2025, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Kể từ ngày mai, thứ Ba 25/11/2025, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Lũ dữ ở Đắk Lắk cuốn trôi 2 con nhỏ: Người thân gục bên bàn thờ, khóc đến kiệt sức

Lũ dữ ở Đắk Lắk cuốn trôi 2 con nhỏ: Người thân gục bên bàn thờ, khóc đến kiệt sức

Đời sống 54 phút trước
Rùng mình trước cảnh tượng cột điện phát nổ kinh hoàng khi rơi xuống dòng nước lũ

Rùng mình trước cảnh tượng cột điện phát nổ kinh hoàng khi rơi xuống dòng nước lũ

Video 59 phút trước
Vô tình câu được con cá màu trắng, người đàn ông sợ hãi thả lại sông

Vô tình câu được con cá màu trắng, người đàn ông sợ hãi thả lại sông

Video 1 giờ 44 phút trước
Cô dâu trộm toàn bộ đồ trang sức rồi bỏ trốn cùng người tình khiến chú rể sốc nặng

Cô dâu trộm toàn bộ đồ trang sức rồi bỏ trốn cùng người tình khiến chú rể sốc nặng

Video 1 giờ 49 phút trước
Sau 45 phút vật lộn, cần thủ câu được con cá đuối khổng lồ nặng 45kg

Sau 45 phút vật lộn, cần thủ câu được con cá đuối khổng lồ nặng 45kg

Video 1 giờ 54 phút trước
Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Video 1 giờ 58 phút trước
Cú va chạm mạnh, ô tô con bị nhấc bổng khỏi mặt đất, lộn nhào, lăn tròn trên cầu vượt

Cú va chạm mạnh, ô tô con bị nhấc bổng khỏi mặt đất, lộn nhào, lăn tròn trên cầu vượt

Video 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng

Đúng hôm nay, ngày thứ 2 ngày 24/11/2025, 3 con giáp thu nhập nhảy số, thoát kiếp nghèo khổ, Trời thương Phật độ nên làm gì cũng xuôi thuận, giàu càng thêm giàu

Đúng hôm nay, ngày thứ 2 ngày 24/11/2025, 3 con giáp thu nhập nhảy số, thoát kiếp nghèo khổ, Trời thương Phật độ nên làm gì cũng xuôi thuận, giàu càng thêm giàu

TP.HCM: Phát hiện thi thể giấu trong túi ở tòa nhà cao tầng, truy bắt 2 nghi phạm

TP.HCM: Phát hiện thi thể giấu trong túi ở tòa nhà cao tầng, truy bắt 2 nghi phạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị đánh dã man trên đường ở Hà Nội

Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị đánh dã man trên đường ở Hà Nội

Lũ dữ ở Đắk Lắk cuốn trôi 2 con nhỏ: Người thân gục bên bàn thờ, khóc đến kiệt sức

Lũ dữ ở Đắk Lắk cuốn trôi 2 con nhỏ: Người thân gục bên bàn thờ, khóc đến kiệt sức

Xuống hồ cho cá ăn, bàng hoàng khi thấy thi thể nổi trên mặt nước

Xuống hồ cho cá ăn, bàng hoàng khi thấy thi thể nổi trên mặt nước

Ô tô tông trực diện xe máy rồi bốc cháy dữ dội trên cầu Thanh Trì, Hà Nội khiến 2 người tử vong

Ô tô tông trực diện xe máy rồi bốc cháy dữ dội trên cầu Thanh Trì, Hà Nội khiến 2 người tử vong

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng