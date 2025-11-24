Phát hiện trang sức bằng vàng trong áo quần cũ gửi tặng đồng bào vùng lũ, trao trả lại cho chủ nhân 

Công an xã Vĩnh Linh đã xác minh và trao trả toàn bộ tài sản cho bà Phạm T. H (ngụ thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hoàng) - người đã vô tình bỏ quên số trang sức nêu trên trong quần áo cũ gửi tặng đồng bào vùng mưa lũ.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 24-11, Công an xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đã tiếp nhận, xác minh và trao trả nhiều trang sức bằng vàng cho một người dân sau khi bỏ quên trong áo quần ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng mưa lũ.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 23-11, trong lúc phân loại áo quần cũ gửi tặng đồng bào vùng mưa lũ, bà Hoàng Thị Triều (67 tuổi, ngụ thôn Hữu Nghị, xã Vĩnh Linh) bất ngờ phát hiện trong túi áo có một hộp trang sức.

Công an xã Vĩnh Linh trao trả số trang sức bằng vàng cho bà Phạm Thị Hoài. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Qua kiểm tra, trong hộp trang sức này có 2 nhẫn tròn kim loại màu vàng, 1 dây chuyền vàng và 1 mặt tượng đá bọc kim loại màu vàng.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngay sau đó, bà Triều báo Công an xã Vĩnh Linh để xác minh chủ sở hữu. Chủ nhân số vàng được xác định là chị Phạm Thị Hoài (trú thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hoàng).

Đến 19h15 cùng ngày, lực lượng công an đã xác minh và trao trả số vàng cho chị Phạm Thị Hoài. Chị Hoài xúc động khi nhận lại tài sản, cho biết mình đã vô tình bỏ quên số vàng trong áo khoác khi gửi quần áo từ thiện.

Trong hộp trang sức này có 2 nhẫn tròn kim loại màu vàng, 1 dây chuyền vàng và 1 mặt tượng đá bọc kim loại màu vàng. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo Công an xã Vĩnh Linh, nhiều khả năng số vàng được cất giữ từ lâu trong áo nên chủ nhân không kiểm tra kỹ trước khi đem đi quyên góp.

Được biết, bà Hoàng Thị Triều là giáo viên về hưu. Những ngày qua, bà cùng chị em thôn Hữu Nghị vận động quyên góp áo quần cũ gửi người dân vùng mưa lũ ở Nam Trung Bộ.

Sau khi tiếp nhận áo quần, nhóm bà Triều phân loại, xếp gọn gàng, ghi rõ lứa tuổi, giới tính để bà con vùng mưa lũ dễ dàng lựa chọn.

