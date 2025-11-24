Trấn Thành đáp trả gắt khi bị mỉa mai 'từ thiện 500 triệu đồng' cho miền Trung

Hậu trường 24/11/2025 12:52

Giữa thời điểm miền Trung oằn mình trong mưa lũ, nhiều nghệ sĩ Việt đang tích cực chung tay hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn. Trong số đó, Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ hành động nhanh chóng khi chuyển khoản 500 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM nhằm góp phần giúp bà con vùng lũ ổn định lại cuộc sống.

Chiều 23/11, diễn viên, đạo diễn Trấn Thành chia sẻ trên trang cá nhân thông tin địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM (số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định), để người dân tiện đóng góp, ủng hộ.

Anh chia sẻ: “Chúng ta mỗi người giúp một tay, người dân miền Trung rất cần chúng ta ngay lúc này. Cầu mong cho tai qua nạn khỏi, bà con sớm bình an. Mỗi người góp một ít, ôm lấy đồng bào thôi các anh em”.

Trấn Thành đáp trả gắt khi bị mỉa mai 'từ thiện 500 triệu đồng' cho miền Trung - Ảnh 1

Trấn Thành ủng hộ 500 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM

Gây chú ý, trong bài đăng thông báo của Trấn Thành, một tài khoản bất ngờ để lại bình luận đòi xem "bill". Thay vì im lặng, nam đạo diễn lập tức phản hồi bằng thái độ thẳng thắn. Trấn Thành đính kèm ảnh chuyển khoản số tiền 500 triệu đồng và nhắn gửi ngay dưới bình luận: "Đây em! Bill em đâu? Bà con đang khổ! Em bớt bớt cái tính em lại!".

Phản ứng của Trấn Thành nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng việc quyên góp cứu trợ nên được nhìn nhận bằng sự trân trọng, bởi mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều mang ý nghĩa thiết thực cho người dân vùng lũ. Những lời mỉa mai, soi mói không chỉ thiếu tinh tế mà còn phần nào làm lệch đi tinh thần sẻ chia mà cả xã hội đang cố gắng lan tỏa.

Trấn Thành đáp trả gắt khi bị mỉa mai 'từ thiện 500 triệu đồng' cho miền Trung - Ảnh 2
Trấn Thành phản pháo bình luận kém duyên của antifan

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt quyên góp tiền để san sẻ khó khăn với người dân vùng lũ. Hòa Minzy là một trong những nghệ sĩ tích cực làm từ thiện. Mỗi lần có bão lũ, thiên tai, nữ ca sĩ đều ủng hộ. Sáng 22/11, giọng ca Bắc Bling ủng hộ 100 triệu đồng tới nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Chỉ 2 ngày trước đó, nữ ca sĩ gửi 100 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 21/11, diễn viên Huỳnh Lập ủng hộ 50 triệu đồng cho người dân Đắk Lắk. Hoa hậu H’Hen Niê cũng gửi tiền ủng hộ tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - tỉnh Đắk Lắk nhưng không tiết lộ con số cụ thể.

Phương Mỹ Chi chia sẻ thông tin về các điểm tập kết hàng hóa cứu trợ bà con miền Trung. Nữ ca sĩ cũng gửi tiền để san sẻ bớt gánh nặng cho người dân Đắk Lắk.

Trước đó, giữa thời điểm chuẩn bị cho chung kết Miss Universe 2025, Hương Giang ủng hộ 100 triệu đồng. Tương tự, Mỹ Tâm, Đức Phúc cũng ủng hộ người dân Đắk Lắk 100 triệu đồng.

