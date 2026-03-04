Đúng hôm nay, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp 'gánh lộc trời' về nhà, Thần Tài ban tiền đầy túi, của nả đầy nhà, dễ dàng tậu nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 04/03/2026 05:50

3 con giáp 'gánh lộc trời' về nhà, Thần Tài ban tiền đầy túi, của nả đầy nhà, dễ dàng tậu nhà sắm xe.

Tuổi Dần

Vận quý nhân của người tuổi Dần rất vượng phát. Do đó, con giáp may mắn này luôn gặp may mắn trong mọi mặt của cuộc sống từ công việc, thu nhập, tình cảm và sức khỏe. Đồng thời, được quý nhân dẫn đường chỉ lối, bạn tạo nên nhiều đột phá, nhanh chóng có được cơ hội để mở rộng, phát triển sự nghiệp, tạo tiền đề vững chắc cho sự thăng tiến trong tương lai.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ có bước tiến đặc biệt. Những ai đang còn độc thân có cơ hội tìm được một nửa của mình, hoặc đón nhận lời tỏ tình từ người mới quen. Tình cảm vợ chồng của bạn cũng ngày càng nồng nàn, thắm thiết nhờ nỗ lực vun vén tình cảm từ hai phía.

Đúng hôm nay, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp 'gánh lộc trời' về nhà, Thần Tài ban tiền đầy túi, của nả đầy nhà, dễ dàng tậu nhà sắm xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người thuộc con giáp này có nhiều cơ hội phát tài bởi vì bạn có Thần Tài che chở và bảo hộ. Công việc của bản mệnh lúc này khá tốt, mọi việc diễn ra theo kế hoạch ban đầu mà bạn đã đề ra, không có khó khăn gì là bạn không thể giải quyết miễn là bạn dành đủ thời gian tập trung.

Vận trình tình cảm của bạn có phần hanh thông, suôn sẻ hơn trước. Nhờ vậy mà bản mệnh luôn cảm thấy thoải mái và dễ thở hơn nhiều. Những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ, các cặp vợ chồng vui vẻ, hòa thuận bên nhau.

Đúng hôm nay, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp 'gánh lộc trời' về nhà, Thần Tài ban tiền đầy túi, của nả đầy nhà, dễ dàng tậu nhà sắm xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Những dự định ấp ủ trong thời gian qua của bạn sẽ bước vào giai đoạn triển khai, ổn định và thậm chí là sinh lời. Với những nỗ lực ngày đêm không biết mỏi mệt, bạn đã đến lúc thu nhặt được những kết quả tương xứng. Ngoài ra, khả năng giao tiếp tài tình đem đến cho những người làm ngoại giao một ngày vô cùng rực rỡ.

Chuyện tình cảm của bạn với đối phương vô cùng hòa hợp khi cả hai luôn tìm cách thấu hiểu lẫn nhau. Những người độc thân có thể gặp cơ may tốt để hẹn hò, những cặp đôi có thể thăng hoa hơn trong tình yêu.

Đúng hôm nay, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp 'gánh lộc trời' về nhà, Thần Tài ban tiền đầy túi, của nả đầy nhà, dễ dàng tậu nhà sắm xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 21h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn

Đúng 21h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn

3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Tử vi thứ Năm 5/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Năm 5/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Gia đình cầu cứu khi con gái lớp 8 rời nhà từ Nghệ An ra Hà Nội rồi mất liên lạc bí ẩn

Gia đình cầu cứu khi con gái lớp 8 rời nhà từ Nghệ An ra Hà Nội rồi mất liên lạc bí ẩn

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/3/2026, 3 con giáp 'kết duyên cùng Thần Tài', phúc khí vây quanh, kiếm tiền dễ như trở bàn tay

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/3/2026, 3 con giáp 'kết duyên cùng Thần Tài', phúc khí vây quanh, kiếm tiền dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp 'gánh lộc trời' về nhà, Thần Tài ban tiền đầy túi, của nả đầy nhà, dễ dàng tậu nhà sắm xe

Đúng hôm nay, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp 'gánh lộc trời' về nhà, Thần Tài ban tiền đầy túi, của nả đầy nhà, dễ dàng tậu nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đánh thức vị giác buổi sáng với món bún sườn mọc ngọt thơm, chuẩn vị "ngon như mẹ nấu"

Đánh thức vị giác buổi sáng với món bún sườn mọc ngọt thơm, chuẩn vị "ngon như mẹ nấu"

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 40 phút trước
Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Thiều Bảo Trâm khoe eo thon, chân dài khi nghỉ dưỡng đầu Xuân

Thiều Bảo Trâm khoe eo thon, chân dài khi nghỉ dưỡng đầu Xuân

Hậu trường 1 giờ 55 phút trước
Ngọt như đường, thơm nức mũi: Loại quả là "khắc tinh" của bệnh tật ngay trong vườn nhà

Ngọt như đường, thơm nức mũi: Loại quả là "khắc tinh" của bệnh tật ngay trong vườn nhà

Sống khỏe 2 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 4/3/2026, Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Sau hôm nay, thứ Tư 4/3/2026, Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi thứ Năm 5/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Năm 5/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/3/2026, 3 con giáp 'kết duyên cùng Thần Tài', phúc khí vây quanh, kiếm tiền dễ như trở bàn tay

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/3/2026, 3 con giáp 'kết duyên cùng Thần Tài', phúc khí vây quanh, kiếm tiền dễ như trở bàn tay

Sau hôm nay, thứ Tư 4/3/2026, Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Sau hôm nay, thứ Tư 4/3/2026, Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/3/2026), Thần Tài trao lộc 'khủng', 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/3/2026), Thần Tài trao lộc 'khủng', 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn

Sau đêm nay, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Sau đêm nay, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi