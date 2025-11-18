Trấn Thành đáp trả 'đanh thép' khi bị hỏi chuyện chia tay Hari Won

Hậu trường 18/11/2025 15:53

Trấn Thành và Hari Won không ít lần vướng tin đồn rạn nứt hoặc bị hỏi chuyện chia tay.

Tối 17/11, Trấn Thành chia sẻ bài viết với nội dung: “Tôi hết chịu nổi rồi”. Ở phần bình luận, anh giới thiệu MV vừa ra mắt của Văn Mai Hương. Tuy nhiên, dưới bài viết, một tài khoản hỏi chuyện tình cảm giữa anh và Hari Won.

Cụ thể người này bình luận: “Vậy là chia tay hả anh. Cô ấy sẽ về Hàn phải không anh”.

Phía dưới, Trấn Thành đáp: “Em có người yêu chưa, em có duyên quá”.

Trấn Thành lên tiếng khi bị hỏi về chuyện tình cảm với Hari Won
Trấn Thành lên tiếng khi bị hỏi về chuyện tình cảm với Hari Won

 

Trấn Thành và Hari Won nhiều lần gặp ý kiến trái chiều về chuyện tình cảm dù họ đã kết hôn nhiều năm. Khoảng cuối 2022, hai người vướng tin rạn nứt do ít xuất hiện cùng nhau, ngay cả trong những hoạt động quan trọng của đối phương. Thời điểm đó, Hari Won cũng liên tục di chuyển giữa Hàn Quốc và Việt Nam nên tin đồn càng gây bàn tán.

Sau đó, Hari Won giải thích việc cô thường xuyên bay về Hàn Quốc là để chữa bệnh và thực hiện lịch trình công việc.

Trấn Thành khoe ảnh cùng bà xã
Trấn Thành khoe ảnh cùng bà xã 

Hari Won từng gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Giữa năm 2024, Hari Won bị sưng mặt, tụ máu bầm bên trong và phải hủy tất cả lịch trình công việc trong một tuần.

Cuối năm 2022, cô gặp tình trạng bị sưng ở tay, đau cơ, người mệt mỏi và được chẩn đoán liệt bell trái (liệt cơ mặt) do dây thần kinh điều khiển cho cơ mặt tổn thương. Sau đó, bà xã Trấn Thành phải liên tục bay qua lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc để điều trị.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 7, Hari Won tâm sự cô không biết có thể sinh con được không. Đổi lại, cô thấy may mắn vì luôn có Trấn Thành ở bên chăm sóc, động viên. Hari Won mắc ung thư ở tuổi 27 và trải qua 2 cuộc phẫu thuật. Hiện tại, cổ tử cung của cô rất ngắn nên khó giữ được thai.

Sau đó, Trấn Thành lên tiếng động viên bà xã. Nam MC nhắn nhủ với vợ: “Em đã trải qua quá nhiều thiệt thòi, khổ đau ở quá khứ rồi, giờ này là hưởng phước. Nhiệm vụ của em là phải luôn hạnh phúc. Nhiệm vụ của anh là giúp em hoàn thành nhiệm vụ của em. Cứ sống theo cách em muốn. Thế giới để anh lo. Nếu chỉ còn được nhớ điều duy nhất trên thế giới này, chắc anh cũng sẽ chọn nhớ về em”.

Sau khi chu toàn tang lễ cho mẹ, Tuấn Hưng có chia sẻ dài trên trang cá nhân. Anh tâm sự không có nỗi đau, mất mát nào lớn hơn sau sự ra đi của đấng sinh thành.

