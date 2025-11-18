Giá vàng hôm nay, ngày 18/11/2025: Rơi thẳng đứng chỉ trong vài giờ, vàng SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng

Đời sống 18/11/2025 09:30

Hôm nay, ngày 18/11/2025, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc mạnh khi nhà đầu tư đồng loạt chốt lời sau chuỗi ngày lập đỉnh liên tiếp. Từ đó kéo theo thị trường trong nước biến động mạnh mẽ.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, mất mức 150 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 147,8 triệu đồng, bán ra 149,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng giảm giá mua vào xuống 146,8 triệu đồng, bán ra 149,8 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm giá mua vào còn 147,8 triệu đồng, bán ra 149,8 triệu đồng… So với mức giá cao đạt được cuối tháng 10, vàng miếng SJC đã giảm 4,8 triệu đồng mỗi lượng và người mua lỗ 7 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn cũng giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào còn 145,3 triệu đồng, bán ra 147,9 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1 triệu đồng, mua vào 146,5 triệu đồng, bán ra 149,5 triệu đồng. Công ty PNJ giảm giá mua còn 146 triệu đồng, bán ra 149 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 18/11/2025: Rơi thẳng đứng chỉ trong vài giờ, vàng SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng SJC trong nước mất mốc 150 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, lúc 6 giờ ngày 18/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đã giảm tới 61 USD/ounce, xuống còn 4.046 USD/ounce so với mức đỉnh 4.107 USD/ounce ghi nhận trong phiên đêm qua. Giá vàng giao tháng 12 cũng mất 30 USD, còn 4.063 USD/ounce.

Mức giảm mạnh của giá vàng diễn ra chỉ trong vài giờ, khi thị trường thiếu vắng tin tức cơ bản tích cực hỗ trợ. Các quỹ đầu cơ và nhà giao dịch ngắn hạn bắt đầu lo ngại khi vàng vẫn đang neo ở vùng đỉnh mà không có thêm động lực mới.

Trong bối cảnh giá vàng giảm, thị trường tài chính lại đang nóng lên với phát biểu của Jeffrey Gundlach – nhà sáng lập DoubleLine Capital, được mệnh danh là "vua trái phiếu" Phố Wall.

Theo hãng tin Bloomberg, Gundlach nhận định thị trường chứng khoán Mỹ hiện là một trong những thị trường kém lành mạnh nhất mà ông từng chứng kiến trong suốt sự nghiệp.

Ông khuyến nghị nhà đầu tư giữ ít nhất 20% danh mục bằng tiền mặt để phòng ngừa rủi ro cổ phiếu sụp đổ, đồng thời tránh xa các khoản đầu tư mang tính đầu cơ quá cao. Những cảnh báo này, dù chưa tác động ngay lập tức, nhưng được xem là hồi chuông cho khả năng dòng tiền sẽ quay lại các tài sản trú ẩn an toàn – trong đó có vàng – nếu thị trường chứng khoán thực sự gặp biến cố lớn.

Diễn biến giá vàng trong những ngày tới sẽ phụ thuộc lớn vào dữ liệu việc làm Mỹ sắp công bố và mức độ nghiêm trọng của những bất ổn mà Jeffrey Gundlach cùng nhiều chuyên gia khác đang cảnh báo. Trong kịch bản xấu, vàng hoàn toàn có thể nhanh chóng lấy lại đà tăng nhờ dòng tiền trú ẩn.

Giá vàng hôm nay, ngày 17/11/2025: Trong nước đứng yên, thế giới tăng mạnh trở lại

Hôm nay, ngày 17/11/2025, giá vàng tăng trở lại khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới trên thị trường quốc tế. Trong khi đó, giá vàng trong nước tạm thời chưa có biến động.

