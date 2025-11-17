Giá vàng hôm nay, ngày 17/11/2025: Trong nước đứng yên, thế giới tăng mạnh trở lại

Hôm nay, ngày 17/11/2025, giá vàng tăng trở lại khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới trên thị trường quốc tế. Trong khi đó, giá vàng trong nước tạm thời chưa có biến động.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng giá vàng miếng SJC mỗi lượng 500.000 đồng, mua vào lên 150 triệu đồng, bán ra 151,5 triệu đồng. Trong khi đó, các đơn vị kinh doanh vàng khác giữ giá vàng đứng yên so với cuối tuần trước. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào ở mức 149 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 151 triệu đồng; Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 149 triệu đồng, bán ra 151 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 148 triệu đồng, bán ra 151 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 không thay đổi sau đà giảm mạnh từ cuối tuần trước. Công ty SJC mua vào 146,5 triệu đồng, bán ra 149,1 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 147,5 triệu đồng, bán ra 150,5 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 146,9 triệu đồng, bán ra 149,9 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng nhẫn từ 2,6 - 3 triệu đồng mỗi lượng, cao hơn so với vàng miếng ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu tăng. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo báo Người Lao Động, sáng 17/11, giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới ở mức 4.091 USD/ounce, tăng gần chục USD mỗi ounce so với phiên cuối tuần. Giá vàng hôm nay bật tăng trở lại cùng nhịp với đà phục hồi của đồng USD.

Chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế đang được giao dịch ở mức 99,38 điểm, tăng từ sát mốc 99 điểm phiên cuối tuần.

Theo giới phân tích, giá vàng dù chịu áp lực giảm trong ngắn hạn nhưng đà bán tháo không quá mạnh. Bởi nỗi lo về tình hình lạm phát tăng cao, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể chưa vội cắt giảm lãi suất tiếp trong tháng 12 tới, đang hỗ trợ giá vàng phục hồi.

Kim loại quý được dự báo sẽ biến động mạnh trong vùng từ 3.900 USD/ounce tới 4.200 USD/ounce.

Trả lời Kitco, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho biết những biến động của kinh tế Mỹ, chính sách thuế quan và động thái điều hành lãi suất tiếp theo… sẽ tác động tới giá vàng sắp tới.

Giá vàng có thể kiểm tra lại mức thấp gần đây - vùng 3.930 USD/ounce trước khi phục hồi mạnh mẽ. Xu hướng đi lên trong trung dài hạn là vẫn còn bởi những yếu tố chính thúc đẩy giá vàng vẫn còn đó.

Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ Hôm nay, ngày 16/11/2025 giá vàng trong nước liên tục biến động theo giá thế giới, vàng miếng SJC tăng thêm hàng triệu đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-17112025-trong-nuoc-ung-yen-the-gioi-tang-manh-tro-lai-746520.html