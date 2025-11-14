Giá vàng hôm nay, ngày 14/11/2025: Quay đầu giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 14/11/2025 09:59

Hôm nay, ngày 14/11/2025, giá vàng thế giới và trong nước quay đầu giảm mạnh khi nhà đầu tư ồ ạt chốt lời.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 14/11, giá vàng trong nước đồng loạt giảm. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng xuống 151,1 triệu đồng và bán ra 153,1 triệu đồng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm 1,5 triệu đồng khi mua vào xuống 148,7 triệu đồng và bán ra 151,2 triệu đồng Trong khi đó, Công ty Bảo Tín Minh Châu vẫn đang niêm yết giá mua vàng nhẫn 151,5 triệu đồng, bán ra 154,5 triệu đồng như cuối ngày hôm qua...

Giá vàng hôm nay, ngày 14/11/2025: Quay đầu giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng - Ảnh 1
Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, áp lực bán tháo từ các nhà đầu tư ngắn hạn, nhằm "khóa chặt" lợi nhuận sau chuỗi tăng giá chóng mặt, đã khiến giá vàng hôm nay "bốc hơi" hàng chục USD/ounce.

Lúc 6 giờ ngày 14/11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới xuống còn 4.172 USD/ounce, giảm 68 USD so với mức đỉnh 4.240 USD/ounce đạt được vào phiên giao dịch đêm qua.

Sức ép chốt lời được các chuyên gia nhận định là yếu tố chính thúc đẩy đà sụt giảm của giá vàng hôm nay.

Trong khi đó, động thái từ Washington đã góp phần làm dịu bớt một phần áp lực lên thị trường vàng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ký ban hành dự luật chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử nước Mỹ, kéo dài tròn 43 ngày kể từ 1-10. Với chữ ký này, chính phủ Mỹ có thể nhanh chóng khôi phục hoạt động bình thường, khi hàng trăm nghìn nhân viên liên bang quay lại làm việc.

Trên các thị trường liên quan, chỉ số USD Index tiếp tục xu hướng giảm còn 99,1 điểm.

Sự suy yếu của "đồng bạc xanh", thường hỗ trợ cho thị trường vàng nhưng trước lực bán ồ ạt, yếu tố này không thể hạn chế được mức độ sụt giảm của giá vàng hôm nay.

Giá vàng hôm nay, ngày 13/11/2025: Bất ngờ tăng mạnh, vàng SJC tăng gần 2 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 13/11/2025: Bất ngờ tăng mạnh, vàng SJC tăng gần 2 triệu đồng sau một đêm

Sau một phiên suy yếu, giá vàng hôm nay ngày 13/11/2025 bất ngờ tăng mạnh kéo theo vàng SJC trong nước tăng thêm gần 2 triệu đồng chỉ sau một đêm. 

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng giảm tin mới

TIN MỚI NHẤT

Hòa Minzy phủ nhận yêu Văn Toàn, tiết lộ cầu thủ đã có bạn gái

Hòa Minzy phủ nhận yêu Văn Toàn, tiết lộ cầu thủ đã có bạn gái

Hậu trường 32 phút trước
Tây Ninh: Nam thanh niên 22 tuổi bị chém tử vong vì mâu thuẫn số tiền 2 triệu đồng

Tây Ninh: Nam thanh niên 22 tuổi bị chém tử vong vì mâu thuẫn số tiền 2 triệu đồng

Đời sống 39 phút trước
Cố chịu đựng nắng gắt mặc áo dài, em chồng vén áo lên, tiết lộ 'bí mật' khiến tôi 'sửng sốt' tột độ

Cố chịu đựng nắng gắt mặc áo dài, em chồng vén áo lên, tiết lộ 'bí mật' khiến tôi 'sửng sốt' tột độ

Tâm sự 41 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son sau ngày 14/11/2025, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng, khó ai sánh bằng

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son sau ngày 14/11/2025, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng, khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/11/2025: Quay đầu giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/11/2025: Quay đầu giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ sau ngày 14/11/2025

Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ sau ngày 14/11/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Không ngờ chồng ngoại tình với 'người chị' lớn hơn vợ, lý do anh ta tiết lộ khiến người vợ đau đớn

Không ngờ chồng ngoại tình với 'người chị' lớn hơn vợ, lý do anh ta tiết lộ khiến người vợ đau đớn

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Tử vi 5 ngày tới (15/11 - 19/11), 3 con giáp trời định sẽ giàu, Tài Lộc tăng cao, phất lên như diều gặp gió, ấm êm sung sướng đủ đường

Tử vi 5 ngày tới (15/11 - 19/11), 3 con giáp trời định sẽ giàu, Tài Lộc tăng cao, phất lên như diều gặp gió, ấm êm sung sướng đủ đường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Xôn xao tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba bí mật kết hôn và sinh con

Xôn xao tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba bí mật kết hôn và sinh con

Sao quốc tế 2 giờ 41 phút trước
Chê con dâu tương lai 'sát chồng', mẹ anh ta đã 'bày mưu' hại con dâu, không ngờ lại tự tay đẩy con trai vào cảnh 'đổ vỏ'

Chê con dâu tương lai 'sát chồng', mẹ anh ta đã 'bày mưu' hại con dâu, không ngờ lại tự tay đẩy con trai vào cảnh 'đổ vỏ'

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

Cảnh sát mang nhiều thùng hồ sơ rời thẩm mỹ viện Mailisa sau 4 giờ làm việc

Cảnh sát mang nhiều thùng hồ sơ rời thẩm mỹ viện Mailisa sau 4 giờ làm việc

Chân dung bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa đang bị công an khám xét

Chân dung bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa đang bị công an khám xét

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt khẩn cấp cháu dùng chân đá bác dâu gãy cổ tử vong

Bắt khẩn cấp cháu dùng chân đá bác dâu gãy cổ tử vong

Trường mầm non bốc cháy dữ dội, nghi có người tử vong

Trường mầm non bốc cháy dữ dội, nghi có người tử vong

Tây Ninh: Nam thanh niên 22 tuổi bị chém tử vong vì mâu thuẫn số tiền 2 triệu đồng

Tây Ninh: Nam thanh niên 22 tuổi bị chém tử vong vì mâu thuẫn số tiền 2 triệu đồng

Hai người bí ẩn đi xe máy bỏ lại bé trai sơ sinh trước cổng nhà dân

Hai người bí ẩn đi xe máy bỏ lại bé trai sơ sinh trước cổng nhà dân

Tá hỏa phát hiện bộ hài cốt trong ao nuôi cá của người dân Hải Phòng

Tá hỏa phát hiện bộ hài cốt trong ao nuôi cá của người dân Hải Phòng

4 sai lầm phổ biến khiến cuộc sống sau nghỉ hưu “tụt dốc”

4 sai lầm phổ biến khiến cuộc sống sau nghỉ hưu “tụt dốc”