Giá vàng hôm nay, ngày 13/11/2025: Bất ngờ tăng mạnh, vàng SJC tăng gần 2 triệu đồng sau một đêm

Sau một phiên suy yếu, giá vàng hôm nay ngày 13/11/2025 bất ngờ tăng mạnh kéo theo vàng SJC trong nước tăng thêm gần 2 triệu đồng chỉ sau một đêm.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 13/11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 1,8 triệu đồng/lượng, đưa giá mua lên 151,3 triệu đồng, bán ra 153,3 triệu đồng.

Tương tự, Công ty SJC mua vàng nhẫn 4 số 9 ở mức 149 triệu đồng, bán ra 151,5 triệu đồng, tăng 1,8 triệu đồng so với hôm qua; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ tăng 1,3 triệu đồng, đưa giá mua vàng nhẫn lên 149,5 triệu đồng và bán ra lên 152,5 triệu đồng...

Chênh lệch mua bán vàng miếng tiếp tục giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn ở nhiều công ty là 3 triệu đồng. Như vậy, đà tăng của vàng chưa đủ bù đắp chênh lệch giá mua bán nên người mua vẫn bị lỗ.

Giá vàng trong nước tăng gần 2 triệu. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, lúc 6 giờ ngày 13/11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đã vọt lên 4.196 USD/ounce, tăng 98 USD so với mức đáy 4.098 USD/ounce ghi nhận trong phiên đêm qua. Giá vàng giao tháng 12 cũng bứt phá 73 USD, chốt ở mức 4.189 USD/ounce.

Sức bật của giá vàng hôm nay được thúc đẩy bởi hai yếu tố chính. Chính phủ Mỹ đang trên đà chấm dứt cuộc đóng cửa kể từ ngày 1/10 do bất đồng về ngân sách.

Dữ liệu kinh tế Mỹ sắp được công bố trở lại – bắt đầu từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10, có thể "mở đường" cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất thêm 25 điểm % tại cuộc họp tháng 12.

Theo đó, các nhà đầu tư kỳ vọng đồng USD sẽ giảm giá trong tương lai, có lợi cho thị trường vàng, vốn thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và đồng USD suy yếu. Thế nên tại thời điểm này, nhiều người đã tăng sức mua. Giá vàng hôm nay tăng mạnh là tất yếu

Báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới chỉ ra nhu cầu vàng toàn cầu trong quý II/2025 đã đạt kỷ lục 1.313 tấn, chủ yếu nhờ dòng vốn đổ vào quỹ đầu tư và mua ròng từ các ngân hàng trung ương khoảng 220 tấn, khi kinh tế toàn cầu chao đảo bởi lạm phát và bất ổn địa chính trị.

