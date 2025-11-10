Giá vàng hôm nay, ngày 10/11/2025: Tăng trở lại, miếng SJC vọt lên gần 150 triệu đồng/lượng

Đời sống 10/11/2025 10:48

Hôm nay, ngày 10/11/2025, vàng tăng trở lại trên thị trường quốc tế sau một tuần biến động quanh vùng 4.000 USD/ounce, từ đó kéo theo vàng miếng SJC lên gần 150 triệu đồng mỗi lượng.

Theo báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC tăng mạnh 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 147,6 triệu đồng, bán ra 149,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 146,6 triệu đồng, bán ra 149,6 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 147,6 triệu đồng, bán ra 149,6 triệu đồng; ACB mua vào 148,6 triệu đồng, bán ra 149,6 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng 1,2 triệu đồng, Công ty Phú Quý mua vào lên 146,6 triệu đồng, bán ra 149,6 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 145 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 144,7 triệu đồng, bán ra 147,3 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 10/11/2025: Tăng trở lại, miếng SJC vọt lên gần 150 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, sáng 10/11, giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch ở mức 4.020 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD/ounce so với phiên trước.

Theo giới phân tích, dù chịu sức ép giảm giá trong ngắn hạn nhưng vẫn có nhiều yếu tố hỗ trợ vàng tăng giá, khi nhà đầu tư vẫn xem vàng là kênh trú ẩn trước những biến động địa chính trị và nhu cầu mua vàng dự trữ từ ngân hàng trung ương các nước.

Chia sẻ trên Kitco, ông Barbara Lambrecht, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank, cho rằng vàng vẫn được ưa chuộng như một kênh trú ẩn an toàn, dù đồng USD gần đây tăng giá trở lại. Thị trường kỳ vọng lãi suất tại Mỹ sẽ được cắt giảm mạnh hơn so với những gì thị trường đang phản ánh. Nếu những bất ổn bao trùm nền kinh tế Mỹ được giải quyết khi dữ liệu được công bố trở lại, thị trường có thể biến động theo hướng tích cực, qua đó thúc đẩy giá vàng.

Hiện chỉ số đồng USD (DXY) được giao dịch ở mức 99,67 điểm, giảm nhẹ so với phiên cuối tuần nhưng vẫn ở mức cao nhất trong khoảng 4 tháng qua.

Một số nhà phân tích khác dự báo giá vàng có thể biến động trong khoảng 3.900 USD/ounce tới 4.400 USD/ounce, với kỳ vọng tăng giá sẽ tích cực hơn, khi nhà đầu tư lo ngại lạm phát và tìm đến vàng.

Nếu so với mốc đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce, kim loại quý đã mất khoảng 380 USD (tương đương khoảng 12 triệu đồng).

