Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2025: Người mua vàng nhẫn lỗ cao hơn vàng miếng

Đời sống 09/11/2025 10:25

Nếu so với mốc đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce, kim loại quý đã mất khoảng 380 USD (tương đương khoảng 12 triệu đồng).

Theo báo Thanh Niên, sáng 9/11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 146,4 triệu đồng/lượng và bán ra 148,4 triệu đồng, không thay đổi so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tiếp tục giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng và người mua sau một tuần lỗ đúng 2 triệu đồng. 

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm 300.000 đồng sau một tuần khi còn mua vào 143,3 triệu đồng, bán ra còn 145,8 triệu đồng. Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm giá vàng nhẫn 400.000 đồng, đưa giá mua xuống 145,8 triệu đồng, bán ra 148,8 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu là 3 triệu đồng thì người mua sau một tuần bị lỗ 3,4 triệu đồng một lượng. Như vậy, người mua vàng nhẫn lỗ nhiều hơn vàng miếng. 

Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2025: Người mua vàng nhẫn lỗ cao hơn vàng miếng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước không biến đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, giá vàng trong nước biến động những ngày qua do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.000 USD/ounce, giảm nhẹ so với cuối tuần trước. 

Nếu so với mốc đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce, kim loại quý đã mất khoảng 380 USD (tương đương khoảng 12 triệu đồng). 

Kết quả khảo sát của Kitco về xu hướng giá vàng tuần tới cho thấy điều đáng chú ý, trong khi các chuyên gia phân tích dự báo giá vàng đi ngang và trở nên khó đoán, các nhà đầu tư lại tỏ ra lạc quan hơn. 

Cụ thể, trong số 21 chuyên gia phân tích Phố Wall tham gia khảo sát, có 32% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; nhưng có tới 59% dự đoán giá sẽ giảm; và có tới 9% cho rằng giá đi ngang. Số lượng chuyên gia dđoán giá vàng tăng cao cho thấy sự khó đoán của kim loại quý, sau chuỗi tăng liên tiếp từ đầu năm tới nay rồi lập đỉnh vào giữa tháng 10 vừa qua. 

Hiện tại, giá vàng đã có nhiều ngày đi ngang liên tiếp và chưa thấy vượt mốc 4.000 USD/ounce. 

Trong khi đó, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 123 nhà đầu tư tham gia trả lời và nhiều người lạc quan với xu hướng tăng trở lại của giá vàng. Cụ thể, có tới 56% ý kiến cho rằng giá vàng tăng trở lại, chỉ 17% dự báo giá vàng giảm và 27% còn lại kỳ vọng giá đi ngang.

Giá vàng hôm nay, ngày 8/11/2025: Tăng vọt trở lại, nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 8/11/2025: Tăng vọt trở lại, nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Hôm nay, ngày 8/11/2025 giá vàng thế giới đã tăng trở lại khi đồng USD sụt giảm, giá dầu thô nóng lên. Trong khi đó, giá vàng trong nước tiếp tục đứng yên khi thế giới không thay đổi nhiều.

