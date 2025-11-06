Giá vàng hôm nay, ngày 6/11/2025: Bật tăng trở lại, vàng nhẫn vượt mặt vàng miếng

Đời sống 06/11/2025 09:20

Hôm nay, ngày 6/11/2025, giá vàng thị trường thế giới bật tăng trở lại nhờ dòng vốn trú ẩn, thị trường chứng khoán Mỹ còn chao đảo.

Theo báo Thanh Niên, sáng 6/11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC tiếp tục được mua vào 145,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được duy trì chiều mua vào 142,7 triệu đồng, bán 145,2 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giữ nguyên chiều mua vào 143,8 triệu đồng, bán ra 146,8 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 143,5 triệu đồng, bán ra 146,5 triệu đồng…

Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu bán vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu mua vàng miếng SJC ở mức 146 triệu đồng, bán ra 147,5 triệu đồng trong khi mua vàng nhẫn 144,8 triệu đồng nhưng bán ra đến 147,8 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay, ngày 6/11/2025: Bật tăng trở lại, vàng nhẫn vượt mặt vàng miếng - Ảnh 1
Tại Bảo Tín Minh Châu mua vàng miếng SJC bán ra 147,5 triệu đồng trong khi vàng nhẫn bán ra đến 147,8 triệu đồng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ sáng ngày 6/11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới đã vọt lên 3.973 USD/ounce, tăng 37 USD so với mức giá cùng giờ hôm trước là 3.936 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng nhích thêm 12 USD, chốt ở 3.972 USD/ounce.

Giới phân tích nhận định, giá vàng hôm nay đi lên trong bối cảnh cổ phiếu tại Mỹ được định giá quá cao, sự bất ổn từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài, lo ngại suy thoái kinh tế đã thúc đẩy nhà đầu tư tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng.

Trên thị trường quốc tế, một diễn biến đáng chú ý là Campuchia sắp trở thành một trong những quốc gia đầu tiên lưu trữ vàng tại Trung Quốc, đánh dấu bước tiến trong tham vọng biến Bắc Kinh thành trung tâm vàng thỏi toàn cầu.

Động thái này có thể làm thay đổi bản đồ dự trữ vàng toàn cầu, đặc biệt khi căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Giá vàng hôm nay, ngày 5/11/2025: "Bốc hơi" rất mạnh, vàng trong nước giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều

Giá vàng hôm nay, ngày 5/11/2025: "Bốc hơi" rất mạnh, vàng trong nước giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều

Hôm nay, ngày 5/11/2025, giá vàng thế giới chưa dừng đà lao dốc khi đồng USD tăng giá dữ dội, trong lúc thị trường chứng khoán quốc tế chao đảo. Giá vàng trong nước tiếp tục giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

