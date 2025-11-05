Giá vàng hôm nay, ngày 5/11/2025: 'Bốc hơi' rất mạnh, vàng trong nước giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều

Hôm nay, ngày 5/11/2025, giá vàng thế giới chưa dừng đà lao dốc khi đồng USD tăng giá dữ dội, trong lúc thị trường chứng khoán quốc tế chao đảo. Giá vàng trong nước tiếp tục giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Theo thông tin báo Tiền Phong, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 146,2 - 148,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Có mức tăng tương tự nhưng các doanh nghiệp khác niêm yết chênh lệch mua vào - bán ra vàng miếng khác nhau. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 147,2 - 148,2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Doji niêm yết 145 - 148 triệu đồng/lượng…

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ sáng 5/11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế rơi về 3.936 USD/ounce, giảm tới 64 USD so với đỉnh 4.000 USD/ounce đạt được trong phiên giao dịch đêm qua. Giá vàng giao tháng 12 cũng lao dốc 37 USD, chốt ở mức 3.976 USD/ounce

Nguyên nhân chính đẩy giá vàng "bốc hơi" nằm ở chỉ số Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh đồng USD vọt lên 106,8 điểm, mức cao nhất trong gần sáu tháng qua. Sự tăng tốc của USD khiến vàng, vốn định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác, dẫn đến làn sóng bán tháo mạnh mẽ.

Dù thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ với chỉ số Dow Jones mất hơn 400 điểm, S&P 500 giảm 1,2% và Nasdaq lao dốc 1,8% trong, tâm lý e ngại rủi ro gia tăng nhưng vàng vẫn không giữ vững vai trò "trú ẩn an toàn". Thay vào đó, dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển sang trái phiếu chính phủ Mỹ, khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên tới 4,35%. Yếu tố này khiến giá vàng hôm nay gánh thêm áp lực sụt giảm.

