Giá vàng hôm nay, ngày 3/11/2025: Thị trường tiếp tục giảm, miếng SJC giảm thêm 800.000 đồng

Hôm nay, ngày 3/11/2025, giá vàng thế giới và trong nước động loạt giảm. Nhiều chuyên gia nhận định, khả năng giá vàng đang rơi vào chu kỳ giảm.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm giá vàng miếng SJC 800.000 đồng, xuống 145,6 triệu đồng, bán ra 147,6 triệu đồng. Các công ty kinh doanh vàng giữ nguyên giá, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào với giá 146,4 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng không biến động nhiều, Công ty SCJ mua vào 143,6 triệu đồng, bán ra 146,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng…

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 3/11, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ngay khi mở cửa tuần giao dịch mới đã mất khoảng 36 USD/ounce (khoảng 1,1 triệu đồng), lùi sâu về còn 3.966 USD/ounce. So với mốc đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce, kim loại quý đã mất hơn 400 USD.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 126 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 22 triệu đồng/lượng.

Tuần này, thị trường sẽ theo dõi loạt dữ liệu quan trọng như PMI sản xuất dịch vụ Mỹ, báo cáo việc làm tư nhân và quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh. Ngoài ra, tâm điểm còn là diễn biến đàm phán Mỹ - Trung Quốc và tình hình ngân sách chính phủ Mỹ. Dù hai tuần liên tiếp sụt giảm, vàng vẫn giữ được mức hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD. Nhiều chuyên gia nhận định chu kỳ tăng giá chưa kết thúc bởi căng thẳng địa chính trị, xu hướng mua vàng của ngân hàng trung ương và nhu cầu phòng hộ rủi ro vẫn duy trì.

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2025: Biến động khó đoán, người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu Hôm nay, ngày 2/11/2025, thị trường vàng thế giới có nhiều biến động khó đoán. Trong khi đó, giá vàng trong nước giảm mạnh cộng thêm chênh lệch mua bán khiến người mua lỗ lớn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-3112025-thi-truong-tiep-tuc-giam-mieng-sjc-giam-them-800000-ong-745671.html