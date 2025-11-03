Giá vàng hôm nay, ngày 3/11/2025: Thị trường tiếp tục giảm, miếng SJC giảm thêm 800.000 đồng

Đời sống 03/11/2025 09:23

Hôm nay, ngày 3/11/2025, giá vàng thế giới và trong nước động loạt giảm. Nhiều chuyên gia nhận định, khả năng giá vàng đang rơi vào chu kỳ giảm.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm giá vàng miếng SJC 800.000 đồng, xuống 145,6 triệu đồng, bán ra 147,6 triệu đồng. Các công ty kinh doanh vàng giữ nguyên giá, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào với giá 146,4 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng không biến động nhiều, Công ty SCJ mua vào 143,6 triệu đồng, bán ra 146,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 3/11/2025: Thị trường tiếp tục giảm, miếng SJC giảm thêm 800.000 đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 3/11, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ngay khi mở cửa tuần giao dịch mới đã mất khoảng 36 USD/ounce (khoảng 1,1 triệu đồng), lùi sâu về còn 3.966 USD/ounce. So với mốc đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce, kim loại quý đã mất hơn 400 USD.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 126 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 22 triệu đồng/lượng.

Tuần này, thị trường sẽ theo dõi loạt dữ liệu quan trọng như PMI sản xuất dịch vụ Mỹ, báo cáo việc làm tư nhân và quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh. Ngoài ra, tâm điểm còn là diễn biến đàm phán Mỹ - Trung Quốc và tình hình ngân sách chính phủ Mỹ. Dù hai tuần liên tiếp sụt giảm, vàng vẫn giữ được mức hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD. Nhiều chuyên gia nhận định chu kỳ tăng giá chưa kết thúc bởi căng thẳng địa chính trị, xu hướng mua vàng của ngân hàng trung ương và nhu cầu phòng hộ rủi ro vẫn duy trì.

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2025: Biến động khó đoán, người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2025: Biến động khó đoán, người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Hôm nay, ngày 2/11/2025, thị trường vàng thế giới có nhiều biến động khó đoán. Trong khi đó, giá vàng trong nước giảm mạnh cộng thêm chênh lệch mua bán khiến người mua lỗ lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng giảm giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Đau lòng 2 mẹ con tử vong trong căn nhà ngập nước ở Đồng Tháp, nghi bị điện giật

Đau lòng 2 mẹ con tử vong trong căn nhà ngập nước ở Đồng Tháp, nghi bị điện giật

Đời sống 25 phút trước
Mâu thuẫn tình cảm, ra tay sát hại người yêu trong phòng trọ ở Tây Ninh rồi về An Giang đầu thú

Mâu thuẫn tình cảm, ra tay sát hại người yêu trong phòng trọ ở Tây Ninh rồi về An Giang đầu thú

Đời sống 41 phút trước
Bước qua tuần mới (3 đến 9/11/2025), 3 con giáp LỘC VỀ TAY CỰC NHIỀU, Phát Tài giàu nứt vách, Phú Quý hơn người, cuộc đời hanh thông

Bước qua tuần mới (3 đến 9/11/2025), 3 con giáp LỘC VỀ TAY CỰC NHIỀU, Phát Tài giàu nứt vách, Phú Quý hơn người, cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Thông tin mới về bão Kalmaegi: Tiếp tục di chuyển nhanh và mạnh, miền Trung mưa lớn, lũ lên nhanh

Thông tin mới về bão Kalmaegi: Tiếp tục di chuyển nhanh và mạnh, miền Trung mưa lớn, lũ lên nhanh

Xã hội 1 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/11/2025: Thị trường tiếp tục giảm, miếng SJC giảm thêm 800.000 đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/11/2025: Thị trường tiếp tục giảm, miếng SJC giảm thêm 800.000 đồng

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Nhà sáng lập thương hiệu Cà Mèn, đưa cháo bột cá lóc, miến lươn đi Mỹ vừa qua đời do đột quỵ

Nhà sáng lập thương hiệu Cà Mèn, đưa cháo bột cá lóc, miến lươn đi Mỹ vừa qua đời do đột quỵ

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 3/11/2025, 3 con giáp xui tận mạng, đối diện với sóng gió dồn dập, vận trình bấp bênh, tiền bạc thiếu kém

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 3/11/2025, 3 con giáp xui tận mạng, đối diện với sóng gió dồn dập, vận trình bấp bênh, tiền bạc thiếu kém

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Phim 'Lợi Kiếm Hoa Hồng' của Địch Lệ Nhiệt Ba tạo kỳ tích sau 30 năm

Phim 'Lợi Kiếm Hoa Hồng' của Địch Lệ Nhiệt Ba tạo kỳ tích sau 30 năm

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/11/2025, 3 con giáp giàu sang nghẹt thở, như rồng hóa phượng, một bước lên hàng đại gia, nhận vận may cực lớn của TRỜI cho

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/11/2025, 3 con giáp giàu sang nghẹt thở, như rồng hóa phượng, một bước lên hàng đại gia, nhận vận may cực lớn của TRỜI cho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 3/11/2025, càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 3/11/2025, càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tình tiết bất ngờ trong vụ thi thể cô gái phân hủy ở cốp ô tô ở TP.HCM

Tình tiết bất ngờ trong vụ thi thể cô gái phân hủy ở cốp ô tô ở TP.HCM

Phát hiện 2 cha con tử vong ở Đắk Lắk, nghi phạm là con trai thiệt mạng cách hiện trường khoảng 400 mét

Phát hiện 2 cha con tử vong ở Đắk Lắk, nghi phạm là con trai thiệt mạng cách hiện trường khoảng 400 mét

Bàng hoàng thợ sơn rơi từ tầng cao trúng người đi đường ở trung tâm TP.HCM

Bàng hoàng thợ sơn rơi từ tầng cao trúng người đi đường ở trung tâm TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngọn núi bị sạt lở nghiêm trọng, 1 người bị đất đá vùi lấp tử vong

Ngọn núi bị sạt lở nghiêm trọng, 1 người bị đất đá vùi lấp tử vong

Đau lòng 2 mẹ con tử vong trong căn nhà ngập nước ở Đồng Tháp, nghi bị điện giật

Đau lòng 2 mẹ con tử vong trong căn nhà ngập nước ở Đồng Tháp, nghi bị điện giật

Mâu thuẫn tình cảm, ra tay sát hại người yêu trong phòng trọ ở Tây Ninh rồi về An Giang đầu thú

Mâu thuẫn tình cảm, ra tay sát hại người yêu trong phòng trọ ở Tây Ninh rồi về An Giang đầu thú

Nhà sáng lập thương hiệu Cà Mèn, đưa cháo bột cá lóc, miến lươn đi Mỹ vừa qua đời do đột quỵ

Nhà sáng lập thương hiệu Cà Mèn, đưa cháo bột cá lóc, miến lươn đi Mỹ vừa qua đời do đột quỵ

Bàng hoàng thợ sơn rơi từ tầng cao trúng người đi đường ở trung tâm TP.HCM

Bàng hoàng thợ sơn rơi từ tầng cao trúng người đi đường ở trung tâm TP.HCM

Tình tiết bất ngờ trong vụ thi thể cô gái phân hủy ở cốp ô tô ở TP.HCM

Tình tiết bất ngờ trong vụ thi thể cô gái phân hủy ở cốp ô tô ở TP.HCM