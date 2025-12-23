Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/12), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, tiền tình đỏ thắm như son, Tài Lộc cứ vào đều đều

Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/12), sự nghiệp của tuổi Mùi diễn ra suôn sẻ, như ý. Dù có khá là nhiều nhiệm vụ thế nhưng con giáp này vẫn có thể giải quyết từng việc một cách nhanh chóng, hiệu quả. Nhờ vậy tinh thần trách nhiệm của bản mệnh cũng được lãnh đạo đánh giá cao.

Tuổi Mùi còn có lục hợp nâng đỡ nên vận trình tình duyên rất êm đẹp. Trong nhà gia đạo an yên, vợ chồng tình nghĩa sâu đậm, thấu hiểu lẫn nhau. Con giáp này và đối phương ai cũng có ý thức chăm lo cho tổ ấm hạnh phúc của mình nên dù có mâu thuẫn, bất đồng ý kiến cũng nhanh chóng được giải quyết êm đẹp.

Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/12), nhờ có Lục Hợp mà con giáp tuổi Hợi có được chỗ dựa tinh thần từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp,... nên bạn cảm thấy tự tin hơn với năng lực của mình. Họ có thể là người mang lại cho bạn lời khuyên quý giá để khai mở khả năng của mình cho hiện tại và tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài mang tới cơ hội cải thiện tình hình tài chính cho con giáp tuổi Hợi, chỉ có vấn đề là bạn có đủ năng lực để nhận diện và phát triển nó hay không mà thôi. Nếu chưa thể kiếm được nhiều tiền ngay thì bạn cũng có học hỏi được khá nhiều kiến thức bổ ích, đó là nền tảng tốt cho tương lai của bạn.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/12), tuổi Ngọ rủng rỉnh tiền bạc khi nhiều nguồn thu nhờ tài tinh thúc đẩy mà phát triển lên rất nhiều. Tiền bạc là một vấn đề quan trọng trong đời sống, nhưng tuổi Ngọ đừng vì thế mà bỏ qua các giá trị quan trọng khác. Cục diện tương hợp khuyến khích tuổi Ngọ gia tăng sự kết nối, làm quen và mở rộng mối quan hệ của mình. Hơn nữa, con giáp này cũng có cơ hội cao tìm được đối tượng phù hợp để hợp tác làm ăn, đầu tư trong thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh còn mang tới tin vui liên quan tới sức khỏe của bản mệnh, một số người bệnh đã tìm được bác sĩ có tâm giúp đỡ. Con giáp này nhiệt tình tham gia các hoạt động khi luôn có cảm giác mình thật sung sức.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!