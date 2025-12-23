Cứ ngỡ chồng hối lỗi quay về sau khi bỏ bồ, biết được lý do thật sự sau đó, tôi quyết định ly hôn ngay trong đêm

Tâm sự 23/12/2025 21:36

Tôi đã nhịn quá đủ, và có ý định ly hôn. Vì dù tôi có giữ anh lại, anh cũng không có trách nhiệm với vợ con, gia đình. Tôi không cần người chồng như thế, con tôi cũng đã bị anh bỏ bê từ lâu.

Tôi và chồng là bạn thân từ thời đại học. Đến khi ra trường, gần 30 thì hai đứa mới lấy nhau. Tôi không phải là tình đầu của chồng, nhưng chồng là người yêu đầu tiên trong đời tôi. Chúng tôi bên nhau 6 năm hạnh phúc, có hai con một trai một gái. Với tôi, như vậy đã là mỹ mãn.

Vì thế, lúc biết chồng ngoại tình, tôi thật sự đau khổ. Anh không ngoại tình cho vui, mà là ngoại tình vì thật sự có tình cảm với người phụ nữ khác. Điều cay đắng hơn chính là khi tôi phát hiện anh ngoại tình với mối tình đầu. Tôi dành hết những gì đầu tiên, đẹp đẽ nhất cho anh, nhưng anh lại phản bội tôi bằng mối tình đầu của mình. Anh vì người yêu cũ mà bỏ bê gia đình, vợ con.

Tôi nhẹ lời khuyên nhủ anh, kiên nhẫn với những thay đổi của anh. Tôi còn khuyên hai con gần cha nhiều hơn, để anh biết mình có con cái là tài sản quý giá phải bảo vệ. Nhưng dường như mọi cách đều không có tác dụng. Ngược lại, tôi càng thấy những điều đau lòng hơn. Tôi thấy những dòng tin nhắn ngọt ngào anh gửi cho bồ. Tôi biết anh mỗi sáng dậy sớm là để tranh thủ chở bồ đi làm. Tôi biết cuối tuần anh đều đến nhà bồ để nấu ăn. Tôi còn biết, một phần tiền lương của chồng là để mua sắm đồ mới cho bồ.

Tôi biết nhiều như thế, đau đớn nhiều như thế, nhưng cũng chẳng làm được gì. Anh như con thiêu thân, cứ quăng mình vào ngoại tình, trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi thậm chí từng hạ mình tìm đến nhân tình của chồng. Nhưng cô ả thay vì tỏ ra có lỗi, lại làm lơ như chẳng liên quan tới mình. Sau lần đó, tôi càng bị anh ghét hận. Anh cho rằng tôi tổn thương cô ta.

Cứ ngỡ chồng hối lỗi quay về sau khi bỏ bồ, biết được lý do thật sự sau đó, tôi quyết định ly hôn ngay trong đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã nhịn quá đủ, và có ý định ly hôn. Vì dù tôi có giữ anh lại, anh cũng không có trách nhiệm với vợ con, gia đình. Tôi không cần người chồng như thế, con tôi cũng đã bị anh bỏ bê từ lâu.

Nhưng đúng lúc đó thì anh quay về xin tôi tha lỗi. Anh nói anh cần gia đình, anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh. Tôi mềm lòng mà nghĩ dù sao anh cũng đã về, từ nay có phải gia đình tôi sẽ có hy vọng mới? Tôi đã định gật đầu tha thứ cho anh, cho tới khi tôi thấy một cảnh tượng đau lòng.

Hôm đó hai con đều về ngoại, tôi lại đi công tác xa trở về. Thay vì báo với chồng về sớm hơn dự định, tôi xuống sân bay là về thẳng nhà. Khi tôi mở cửa vào nhà thì chồng cũng không phát hiện. Đến khi tôi vào phòng ngủ thì thấy anh đang gọi video call cho ai đó. Tôi nghe giọng anh như muốn khóc:

“Em về với chồng em, thì anh cũng về với vợ anh. Mình có yêu nhau mấy cũng không đến được với nhau. Nhưng chỉ cần em chịu bỏ tất cả theo anh, anh cũng sẵn sàng chạy theo em, cái gì anh cũng bỏ được”.

Nghe những lời đó từ chồng, bàn tay tôi vô thức nắm chặt, những giọt nước mắt cuối cùng vì chồng cũng rơi ra. Sao người đàn ông này có thể nói những lời tàn nhẫn như thế? Tôi cuối cùng cũng hiểu, dù tôi có cố gắng thế nào, cũng không thể hạnh phúc với người chồng thế này. Tôi nhẹ nhàng rời đi, viết đơn ly hôn và hoàn toàn nhẹ nhõm để kết thúc.

Có một người bạn đã nói với tôi rằng, có những việc nhất định phải chịu đựng đến mức cuối cùng thì bản thân mới có thể thanh thản kết thúc. Khi chưa đau đủ, ắt sẽ chưa thể buông. Một người chồng ngoại tình như anh đã đủ tệ đến mức khiến tôi tình nguyện ra đi không đắn đo rồi…

Chê thông gia quê mùa làm 'chật nhà', mẹ chồng tái mặt khi mẹ tôi lấy ra 3 tỷ kèm câu nói đanh thép

Chê thông gia quê mùa làm 'chật nhà', mẹ chồng tái mặt khi mẹ tôi lấy ra 3 tỷ kèm câu nói đanh thép

Mấy hôm trước mẹ tôi gọi điện bảo lên chơi với cháu, biết mẹ chồng khó tính nên tôi cũng báo với bà trước một tiếng. Thế mà lúc mẹ tôi lên thì mẹ chồng cứ khinh khỉnh, còn không thèm chào hỏi thông gia lấy một câu.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nửa đêm nghe tiếng chồng thì thầm trong phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng bên trong

Nửa đêm nghe tiếng chồng thì thầm trong phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng bên trong

Tâm sự 45 phút trước
Sai lầm phút yếu lòng với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi 'chết trân' trước câu nói sau 'cuộc vui' của anh

Sai lầm phút yếu lòng với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi 'chết trân' trước câu nói sau 'cuộc vui' của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Ghé thăm chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi ngã quỵ trước bộ dạng tàn tạ của anh và 'thứ' anh đang nâng niu trên tay

Ghé thăm chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi ngã quỵ trước bộ dạng tàn tạ của anh và 'thứ' anh đang nâng niu trên tay

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Ngày ra tòa tuyên bố tự do, tôi diện bộ kim cương 2 tỷ khiến chồng cũ ngỡ ngàn

Ngày ra tòa tuyên bố tự do, tôi diện bộ kim cương 2 tỷ khiến chồng cũ ngỡ ngàn

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Màn kịch 'công tác' bị vạch trần bởi một đám tang: vợ sụp đổ khi thấy chồng mình đang đóng vai chính trong một gia đình khác

Màn kịch 'công tác' bị vạch trần bởi một đám tang: vợ sụp đổ khi thấy chồng mình đang đóng vai chính trong một gia đình khác

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Mẹ chồng muốn con dâu đưa lại vàng cưới để làm quà cho em chồng, nàng dâu chỉ nói 1 câu khiến bà 'đứng hình'

Mẹ chồng muốn con dâu đưa lại vàng cưới để làm quà cho em chồng, nàng dâu chỉ nói 1 câu khiến bà 'đứng hình'

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Định tận hưởng đêm hạnh phúc bên vợ cũ, tôi khóc nghẹn khi chiếc khăn tắm rơi xuống, tiết lộ sự thật xé lòng

Định tận hưởng đêm hạnh phúc bên vợ cũ, tôi khóc nghẹn khi chiếc khăn tắm rơi xuống, tiết lộ sự thật xé lòng

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Thủ tiết 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng sau khi anh mất, ngày sinh nhật tôi 'hóa đá' khi thấy món quà ông bà đặt lên bàn

Thủ tiết 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng sau khi anh mất, ngày sinh nhật tôi 'hóa đá' khi thấy món quà ông bà đặt lên bàn

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Tiếng kêu thảm thiết của chị giúp việc lúc nửa đêm và bí mật kinh hoàng về người chồng quá cố mà tôi không hề hay biết

Tiếng kêu thảm thiết của chị giúp việc lúc nửa đêm và bí mật kinh hoàng về người chồng quá cố mà tôi không hề hay biết

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Chồng 'tái mặt' khi vợ cầm nhầm điện thoại đôi, bí mật động trời bị phơi bày chỉ qua một đơn hàng của shipper

Chồng 'tái mặt' khi vợ cầm nhầm điện thoại đôi, bí mật động trời bị phơi bày chỉ qua một đơn hàng của shipper

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào rào chắn bê tông và lật nghiêng trên đường cao tốc, 16 người tử vong

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào rào chắn bê tông và lật nghiêng trên đường cao tốc, 16 người tử vong

Đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đêm nghe tiếng chồng thì thầm trong phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng bên trong

Nửa đêm nghe tiếng chồng thì thầm trong phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng bên trong

Ghé thăm chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi ngã quỵ trước bộ dạng tàn tạ của anh và 'thứ' anh đang nâng niu trên tay

Ghé thăm chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi ngã quỵ trước bộ dạng tàn tạ của anh và 'thứ' anh đang nâng niu trên tay

Ngày ra tòa tuyên bố tự do, tôi diện bộ kim cương 2 tỷ khiến chồng cũ ngỡ ngàn

Ngày ra tòa tuyên bố tự do, tôi diện bộ kim cương 2 tỷ khiến chồng cũ ngỡ ngàn

Màn kịch 'công tác' bị vạch trần bởi một đám tang: vợ sụp đổ khi thấy chồng mình đang đóng vai chính trong một gia đình khác

Màn kịch 'công tác' bị vạch trần bởi một đám tang: vợ sụp đổ khi thấy chồng mình đang đóng vai chính trong một gia đình khác

Định tận hưởng đêm hạnh phúc bên vợ cũ, tôi khóc nghẹn khi chiếc khăn tắm rơi xuống, tiết lộ sự thật xé lòng

Định tận hưởng đêm hạnh phúc bên vợ cũ, tôi khóc nghẹn khi chiếc khăn tắm rơi xuống, tiết lộ sự thật xé lòng

Thủ tiết 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng sau khi anh mất, ngày sinh nhật tôi 'hóa đá' khi thấy món quà ông bà đặt lên bàn

Thủ tiết 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng sau khi anh mất, ngày sinh nhật tôi 'hóa đá' khi thấy món quà ông bà đặt lên bàn