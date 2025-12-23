Đang đi trên đường bỗng bị đánh ghen nhầm, tôi 'điếng người' khám phá ra bí mật động trời của gia đình mình

Tâm sự 23/12/2025 20:37

Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị hứng trọn hai cái tát đau điếng của cô ấy. Sau đó cô gái lại khóc nức nở rồi bỏ đi. Tôi giận run người, đồng nghiệp bên cạnh có người nhìn tôi ái ngại khi nghĩ tôi phản bội bạn gái.

Tôi năm nay 30 tuổi, là nhân viên kế toán trong một công ty tư nhân ở Sài Gòn. Tôi có một bạn gái quen được hai năm, đã định cuối năm nay sẽ về ra mắt gia đình của nhau. Cuộc sống của tôi khá đơn giản, thu nhập mỗi tháng cũng ổn định.

Khoảng nửa năm trước tôi có chuyến công tác ở Long An. Tôi đi cùng nhiều người trong công ty, ở đó làm việc khoảng một tháng. Ngày đầu tiên trong chuyến công tác thì chúng tôi rủ nhau ra phố ăn uống, dạo mát. Vừa đi ra khỏi chỗ ăn uống, tôi còn đang nói chuyện vui vẻ với đồng nghiệp thì một cô gái lạ bất ngờ chạy đến đứng chặn trước mặt tôi. Cô ấy túm lấy tay tôi gào lên hỏi:

 

“Sao anh nói đi công tác ở Sài Gòn mà giờ lại ở đây?”.

Thấy cô gái lại trước mặt cứ xoắn xít lên nói những câu không đầu cuối khó hiểu, tôi vội xua tay:

“Cô nói gì vậy? Cô là ai?”.

Nghe tôi nói vậy cô ấy lại càng giận hơn, to tiếng hơn với tôi :

"Đồ khốn!".

Đang đi trên đường bỗng bị đánh ghen nhầm, tôi 'điếng người' khám phá ra bí mật động trời của gia đình mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị hứng trọn hai cái tát đau điếng của cô ấy. Sau đó cô gái lại khóc nức nở rồi bỏ đi. Tôi giận run người, đồng nghiệp bên cạnh có người nhìn tôi ái ngại khi nghĩ tôi phản bội bạn gái. Nhưng cũng có người khuyên rằng chắc là cô gái kia nhìn nhầm người.

Cũng chẳng ngờ được, tôi lại gặp lại cô gái lạ đó mấy ngày sau, lần này là trong một siêu thị. Thấy tôi cô ấy lại làm loạn lên, nhưng lần này khi tôi giơ tay đỡ cái tát thứ ba thì cô ấy mới ngỡ ngàng vì mình nhìn nhầm. Cô ấy nói tay phải của tôi không có vết sạo, còn của bạn trai cô ấy thì có một vết phỏng to.

Cô gái lạ đó rối rít xin lỗi tôi vì đã nhìn nhầm vì thật sự trông tôi giống hệt người yêu của cô ấy. Để tôi tin, cô ấy còn lấy hình người yêu của mình ra cho tôi xem. Quả thật khi nhìn hình người đó tôi giật mình vì chúng tôi như hai giọt nước. Nhưng tôi chỉ có một em gái sinh đôi dù từ nhỏ thường bị người ngoài nói là không giống nhau.

Sau chuyến công tác trở về, linh tính thế nào mà tôi liền lấy mẫu tóc của mẹ và em gái đi xét nghiệm. Kết quả đúng là như những gì tôi nghi ngờ, em gái của tôi không cùng huyết thống với mẹ.

Tôi vẫn giữ liên lạc với cô gái lạ trên phố, rồi mang mẫu tóc của người yêu cô ấy đi xét nghiệm với mẫu tóc của tôi. Thấy kết quả xét nghiệm ADN khiến tôi bàng hoàng, chúng tôi là một song sinh cùng trứng.

Qua tìm hiểu, tôi biết người anh em song sinh đó của mình đang ở với gia đình ở Long An, từng đi du học và có một cuộc sống sung túc. Tôi vẫn chưa nói kết quả xét nghiệm này với cô gái lạ kia, cũng chưa nói gì với gia đình mình. Có lẽ khi mẹ tôi sinh ra chúng tôi thì đã bị tráo nhầm con, hoặc là một lý do nào đó mà cha mẹ tôi đã giấu kín.

Nhưng hiện tại chúng tôi ai cũng có cuộc sống yên ả, dù là tôi, người anh em song sinh kia hay là em gái của tôi. Sẽ ra sao nếu tôi nói ra bí mật của gia đình này? Tôi có nên nói ra hay không?

con gái kiên quyết không theo mẹ về nhà chồng, sự thật phía sau khiến tôi quyết định hủy hôn trong nước mắt

con gái kiên quyết không theo mẹ về nhà chồng, sự thật phía sau khiến tôi quyết định hủy hôn trong nước mắt

Tôi biết mình có con nhỏ nên đã hỏi liệu anh có đồng ý sống cùng con gái của tôi? Anh không đắn đo trả lời có, anh nói muốn cho mẹ con tôi một gia đình đủ đầy. Thời gian đó, tôi thấy mình đã gặp may, sau một quãng dài tuổi trẻ đầy u tối.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tôi từng coi thường vợ là 'cơm nguội', cho đến ngày thấy những người đàn ông ưu tú xếp hàng chờ cô ấy gật đầu

Tôi từng coi thường vợ là 'cơm nguội', cho đến ngày thấy những người đàn ông ưu tú xếp hàng chờ cô ấy gật đầu

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Vợ đang khám thai thì bị nhân tình của chồng 'chặn đường' sỉ nhục, phản ứng của anh chồng sau đó khiến ả ta câm nín

Vợ đang khám thai thì bị nhân tình của chồng 'chặn đường' sỉ nhục, phản ứng của anh chồng sau đó khiến ả ta câm nín

Tâm sự 37 phút trước
Hùng hổ ập vào khách sạn bắt quả tang con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên, tôi ngã quỵ vì sự thật không tưởng

Hùng hổ ập vào khách sạn bắt quả tang con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên, tôi ngã quỵ vì sự thật không tưởng

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Vợ mới khăng khăng đòi ngủ cùng con riêng, chồng âm thầm nghe lén ngoài cửa để rồi 'rụng rời' trước những gì nghe được

Vợ mới khăng khăng đòi ngủ cùng con riêng, chồng âm thầm nghe lén ngoài cửa để rồi 'rụng rời' trước những gì nghe được

Tâm sự 46 phút trước
Con gái 8 tuổi ngủ riêng mà sáng nào cũng than chật, mẹ âm thầm check camera để rồi khóc ngất vì sự thật đau lòng

Con gái 8 tuổi ngủ riêng mà sáng nào cũng than chật, mẹ âm thầm check camera để rồi khóc ngất vì sự thật đau lòng

Tâm sự 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Sau ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Nhìn chiếc nhẫn trên tay chồng quá cố, tôi ngã quỵ khi nhận ra mình đã sống trong một 'cú lừa'

Nhìn chiếc nhẫn trên tay chồng quá cố, tôi ngã quỵ khi nhận ra mình đã sống trong một 'cú lừa'

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Bị mẹ ép chia tay ngay lần đầu ra mắt bạn trai, sau 1 tháng tôi 'rụng rời' biết được sự thật đằng sau bộ mặt đạo mạo

Bị mẹ ép chia tay ngay lần đầu ra mắt bạn trai, sau 1 tháng tôi 'rụng rời' biết được sự thật đằng sau bộ mặt đạo mạo

Tâm sự Eva 58 phút trước
Đang đi trên đường bỗng bị đánh ghen nhầm, tôi 'điếng người' khám phá ra bí mật động trời của gia đình mình

Đang đi trên đường bỗng bị đánh ghen nhầm, tôi 'điếng người' khám phá ra bí mật động trời của gia đình mình

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp vượng quý nhân phù trợ, công việc vững vàng, tài lộc phất phát đáng nể

Trúng độc đắc vào đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp vượng quý nhân phù trợ, công việc vững vàng, tài lộc phất phát đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứ ngỡ chồng hối lỗi quay về sau khi bỏ bồ, biết được lý do thật sự sau đó, tôi quyết định ly hôn ngay trong đêm

Cứ ngỡ chồng hối lỗi quay về sau khi bỏ bồ, biết được lý do thật sự sau đó, tôi quyết định ly hôn ngay trong đêm

Vợ đang khám thai thì bị nhân tình của chồng 'chặn đường' sỉ nhục, phản ứng của anh chồng sau đó khiến ả ta câm nín

Vợ đang khám thai thì bị nhân tình của chồng 'chặn đường' sỉ nhục, phản ứng của anh chồng sau đó khiến ả ta câm nín

Vợ mới khăng khăng đòi ngủ cùng con riêng, chồng âm thầm nghe lén ngoài cửa để rồi 'rụng rời' trước những gì nghe được

Vợ mới khăng khăng đòi ngủ cùng con riêng, chồng âm thầm nghe lén ngoài cửa để rồi 'rụng rời' trước những gì nghe được

Con gái 8 tuổi ngủ riêng mà sáng nào cũng than chật, mẹ âm thầm check camera để rồi khóc ngất vì sự thật đau lòng

Con gái 8 tuổi ngủ riêng mà sáng nào cũng than chật, mẹ âm thầm check camera để rồi khóc ngất vì sự thật đau lòng

Vừa thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi đã phải 'ngã quỵ' khi thấy mặt chồng chị bước ra từ cánh cửa

Vừa thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi đã phải 'ngã quỵ' khi thấy mặt chồng chị bước ra từ cánh cửa

Biết danh tính thực sự của người phụ nữ bước vào nhà ngay khi người vợ vừa mất 1 tháng khiến mọi lời chỉ trích phải dừng lại

Biết danh tính thực sự của người phụ nữ bước vào nhà ngay khi người vợ vừa mất 1 tháng khiến mọi lời chỉ trích phải dừng lại