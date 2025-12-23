Biết danh tính thực sự của người phụ nữ bước vào nhà ngay khi người vợ vừa mất 1 tháng khiến mọi lời chỉ trích phải dừng lại

Tâm sự 23/12/2025 16:32

Tầm 9 giờ hơn, đúng thật là có người phụ nữ lạ trong nhà của chị tôi. Tôi vừa xót xa vừa căm phẫn, lập tức vào xem người phụ nữ đó là ai.

Tôi chỉ có một chị gái, cả hai thân thiết yêu thương nhau từ nhỏ đến lớn. Bởi thế, những ngày này thấy cảnh gia đình chị mà tôi đau thắt ruột gan. Chị cũng chỉ mới làm mẹ được chưa tròn tháng, vậy mà đã vội ra đi không lời tạm biệt con. Trong nhà tôi chẳng ai nói được lời nào, bàng hoàng đến mức thinh lặng.

Chị tôi lấy chồng 2 năm mới sinh con, cuộc sống với chồng tôi thấy cũng rất hạnh phúc. Vì lúc nào hai người xuất hiện tôi cũng thấy anh rể rất chăm sóc, yêu thương chị tôi. Lúc biết vợ mất sớm, anh rể như người mất hồn suốt mấy ngày. Anh bơ vơ bên con nhỏ khát sữa khiến ai cũng chạnh lòng xót xa.

Vậy mà hôm nay, chưa tròn 1 tháng ngày chị tôi mất thì tôi đã nghe một tin động trời về anh rể. Người hàng xóm cạnh nhà chị tôi thì thầm kể với tôi rằng cứ tối đến là cô ấy lại thấy một người phụ nữ lạ trong nhà chị tôi. Tôi nghe tôi đã cảm thấy tức giận khôn cùng, tràn trề thất vọng về chồng của chị mình.

Tôi nhất định phải tìm hiểu cho ra lẽ việc này, nếu đúng thì tôi sẽ giành quyền nuôi cháu, không thể để con của chị gái ở với người cha như thế. Tôi quyết định thuê nhà trọ gần nhà anh rể để tối lén qua xem thế nào.

Tầm 9 giờ hơn, đúng thật là có người phụ nữ lạ trong nhà của chị tôi. Tôi vừa xót xa vừa căm phẫn, lập tức vào xem người phụ nữ đó là ai.

Biết danh tính thực sự của người phụ nữ bước vào nhà ngay khi người vợ vừa mất 1 tháng khiến mọi lời chỉ trích phải dừng lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh rể vừa mở cửa là tôi chạy vội vào trong xem, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy ai. Anh rể thấy dáng vẻ dáo dác của tôi thì hỏi:

“Em tìm gì vậy?”.

“Anh là đàn ông kiểu gì mà vợ mất sớm chưa được một tháng đã dẫn người phụ nữ khác về? Anh nói thật đi, có phải lúc chị tôi sống anh cặp bồ bên ngoài không? Đâu? Người đàn bà đó đâu?”.

Anh rể tôi ban đầu tỏ vẻ kinh ngạc nhưng sau thì như hiểu ra điều gì rồi gật đầu, đi vào trong lấy ra một thứ trên tay. Hóa ra là một chiếc váy chị tôi hay mặc ở nhà và một bộ tóc giả. Anh ấy nói:

“Thằng nhóc nhà anh nhỏ vậy thôi mà bám hơi mẹ lắm. Anh cứ phải mặc bộ đồ của mẹ nó vào, đội tóc giả ra dáng mẹ nó thì nó mới chịu yên đi ngủ”.

Nghe anh nói thế mà tôi lại khóc thương gia đình của chị gái mình. Tôi thấy mình quá đáng khi mắng chửi anh vợ mất sớm chưa bao lâu đã làm chuyện xằng bậy. Chưa nguôi nỗi đau mất vợ, anh đã lâm vào cảnh gà trống nuôi con khổ cực. Tôi càng muốn giúp anh chăm sóc cháu nhiều hơn, cũng mong chị tôi sống khôn thác thiêng, phù trợ cho chồng con khỏe mạnh, ngày sau yên bình.

Con vừa tròn 4 tuổi chồng bỗng trở thành người khác, tôi quyết ly hôn để rồi 'ngã quỵ' khi biết sự thật anh cố che giấu

Con vừa tròn 4 tuổi chồng bỗng trở thành người khác, tôi quyết ly hôn để rồi 'ngã quỵ' khi biết sự thật anh cố che giấu

Đến khi con tôi được 4 tuổi thì bất ngờ chồng tôi thay đổi kì lạ. Anh thường xuyên không có ở nhà, cũng ít nói hơn trước. Anh dễ nổi giận, tỏ ra khó chịu khi gần gũi với tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Dương Dương và Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi lộ chuyện đã từng hẹn hò

Dương Dương và Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi lộ chuyện đã từng hẹn hò

Sao quốc tế 52 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Bác sĩ tá hỏa sán dây chó làm tổ trong não người đàn ông gây tê tay, co giật

Bác sĩ tá hỏa sán dây chó làm tổ trong não người đàn ông gây tê tay, co giật

Sức khỏe 1 giờ 41 phút trước
NÓNG: Hơn 100 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ ở TP.HCM

NÓNG: Hơn 100 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Thảm cảnh của 'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y khi đối đầu với công ty cũ

Thảm cảnh của 'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y khi đối đầu với công ty cũ

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (24/12/2025), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (24/12/2025), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 00h00 ngày 24/12/2025, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 00h00 ngày 24/12/2025, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
con gái kiên quyết không theo mẹ về nhà chồng, sự thật phía sau khiến tôi quyết định hủy hôn trong nước mắt

con gái kiên quyết không theo mẹ về nhà chồng, sự thật phía sau khiến tôi quyết định hủy hôn trong nước mắt

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Phụ huynh tố giáo viên chủ nhiệm véo chảy máu tai học sinh lớp 1

Phụ huynh tố giáo viên chủ nhiệm véo chảy máu tai học sinh lớp 1

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

Kinh hoàng hơn 7 tấn cá khoai ướp tẩm formol cực độc đang được tuồn ra thị trường

Kinh hoàng hơn 7 tấn cá khoai ướp tẩm formol cực độc đang được tuồn ra thị trường

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi đã phải 'ngã quỵ' khi thấy mặt chồng chị bước ra từ cánh cửa

Vừa thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi đã phải 'ngã quỵ' khi thấy mặt chồng chị bước ra từ cánh cửa

Không cần đánh ghen, người vợ 2 con vẫn khiến chồng 'cắt đứt' với nhân tình chỉ bằng một chiêu cực cao tay

Không cần đánh ghen, người vợ 2 con vẫn khiến chồng 'cắt đứt' với nhân tình chỉ bằng một chiêu cực cao tay

Ngỡ mẹ chồng bao che cho con trai ngoại tình, ngày tôi xách vali rời đi, bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi gục ngã

Ngỡ mẹ chồng bao che cho con trai ngoại tình, ngày tôi xách vali rời đi, bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi gục ngã

Vừa chê tôi 'già xấu', cả nhà bạn trai đã phải 'hồn siêu phách lạc' khi nghe tôi ra lệnh qua điện thoại

Vừa chê tôi 'già xấu', cả nhà bạn trai đã phải 'hồn siêu phách lạc' khi nghe tôi ra lệnh qua điện thoại

Thấy vợ cũ lên xe hoa chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi 'hóa đá' khi nhìn xuống vòng 2 của cô ấy trong bộ váy cưới

Thấy vợ cũ lên xe hoa chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi 'hóa đá' khi nhìn xuống vòng 2 của cô ấy trong bộ váy cưới

Sang nhà bạn trai ngủ lại, nửa đêm dậy đi vệ sinh tôi 'rụng rời' thấy 2 người "quấn" lấy nhau trên ghế sofa

Sang nhà bạn trai ngủ lại, nửa đêm dậy đi vệ sinh tôi 'rụng rời' thấy 2 người "quấn" lấy nhau trên ghế sofa