Từng được cho là sẽ thất bại ê chề, Ngô Kinh được cứu vì lý do này

Sao quốc tế 21/02/2026 12:15

Trước đó, tờ QQ ước tính với mức vốn 700 triệu NDT, Tiêu Nhân phải đạt doanh thu ít nhất 2,1 tỷ NDT mới bắt đầu hòa vốn. Với tình hình những ngày qua, việc chinh phục mốc 2,1 tỷ NDT được cho là bất khả thi với bộ phim của Ngô Kinh.

Mới đây, diễn biến rạp Trung Quốc mùng 3 Tết Nguyên đán 2026 (19/2) có sự thay đổi bất ngờ. Cụ thể, Tiêu Nhân của Ngô Kinh đang có tín hiệu tăng trưởng tích cực trở lại sau 2 ngày đầu ì ạch ở phòng vé. Tác phẩm dắt túi thêm 112 triệu NDT, tăng gần 14% so với doanh thu ngày mùng 2 Tết.

Từng được cho là sẽ thất bại ê chề, Ngô Kinh được cứu vì lý do này - Ảnh 1

Ngoài ra, Tiêu Nhân cũng vươn lên vị trí top 3 bảng tổng sắp doanh thu rạp, tỷ lệ lấp đầy hiện tại thậm chí nhỉnh hơn đối thủ ở vị trí top 2 là Kinh trập vô thanh. Ngoài doanh thu, những phản ứng tích cực của khán giả dành cho phim cũng đang tăng dần. Đứa con tinh thần của Ngô Kinh đang được đánh giá với mức điểm khá - 7,5 điểm - trên nền tảng Douban.

 

Trước đó, tờ QQ ước tính với mức vốn 700 triệu NDT, Tiêu Nhân phải đạt doanh thu ít nhất 2,1 tỷ NDT mới bắt đầu hòa vốn. Với tình hình những ngày qua, việc chinh phục mốc 2,1 tỷ NDT được cho là bất khả thi với bộ phim của Ngô Kinh. Giới quan sát nhận định Tiêu Nhân có thể kết thúc hành trình phòng vé với doanh thu khoảng 1,1 - 1,3 tỷ NDT. Song nếu thành công duy trì việc "lội ngược dòng" những ngày tới, thành tích tác phẩm có thể cao hơn, giúp Ngô Kinh thu hẹp khoản lỗ.

Từng được cho là sẽ thất bại ê chề, Ngô Kinh được cứu vì lý do này - Ảnh 2

Trở lại với diễn biến phòng vé Trung Quốc, cái tên đang thống trị là Phi trì nhân sinh 3. Trong 3 ngày công chiếu, bom tấn dắt túi 1,5 tỷ NDT, cộng thêm doanh thu từ vé đặt trước nâng tổng thành tích vượt 1,6 tỷ NDT. Giới chuyên môn ước tính tác phẩm có thể kết thúc hành trình phòng vé với doanh thu hơn 4,3 tỷ NDT - con số cực kỳ ấn tượng.

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