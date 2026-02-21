Từng được cho là sẽ thất bại ê chề, Ngô Kinh được cứu vì lý do này

Sao quốc tế 21/02/2026 12:15

Trước đó, tờ QQ ước tính với mức vốn 700 triệu NDT, Tiêu Nhân phải đạt doanh thu ít nhất 2,1 tỷ NDT mới bắt đầu hòa vốn. Với tình hình những ngày qua, việc chinh phục mốc 2,1 tỷ NDT được cho là bất khả thi với bộ phim của Ngô Kinh.

Mới đây, diễn biến rạp Trung Quốc mùng 3 Tết Nguyên đán 2026 (19/2) có sự thay đổi bất ngờ. Cụ thể, Tiêu Nhân của Ngô Kinh đang có tín hiệu tăng trưởng tích cực trở lại sau 2 ngày đầu ì ạch ở phòng vé. Tác phẩm dắt túi thêm 112 triệu NDT, tăng gần 14% so với doanh thu ngày mùng 2 Tết.

Từng được cho là sẽ thất bại ê chề, Ngô Kinh được cứu vì lý do này - Ảnh 1

Ngoài ra, Tiêu Nhân cũng vươn lên vị trí top 3 bảng tổng sắp doanh thu rạp, tỷ lệ lấp đầy hiện tại thậm chí nhỉnh hơn đối thủ ở vị trí top 2 là Kinh trập vô thanh. Ngoài doanh thu, những phản ứng tích cực của khán giả dành cho phim cũng đang tăng dần. Đứa con tinh thần của Ngô Kinh đang được đánh giá với mức điểm khá - 7,5 điểm - trên nền tảng Douban.

 

Trước đó, tờ QQ ước tính với mức vốn 700 triệu NDT, Tiêu Nhân phải đạt doanh thu ít nhất 2,1 tỷ NDT mới bắt đầu hòa vốn. Với tình hình những ngày qua, việc chinh phục mốc 2,1 tỷ NDT được cho là bất khả thi với bộ phim của Ngô Kinh. Giới quan sát nhận định Tiêu Nhân có thể kết thúc hành trình phòng vé với doanh thu khoảng 1,1 - 1,3 tỷ NDT. Song nếu thành công duy trì việc "lội ngược dòng" những ngày tới, thành tích tác phẩm có thể cao hơn, giúp Ngô Kinh thu hẹp khoản lỗ.

Từng được cho là sẽ thất bại ê chề, Ngô Kinh được cứu vì lý do này - Ảnh 2

Trở lại với diễn biến phòng vé Trung Quốc, cái tên đang thống trị là Phi trì nhân sinh 3. Trong 3 ngày công chiếu, bom tấn dắt túi 1,5 tỷ NDT, cộng thêm doanh thu từ vé đặt trước nâng tổng thành tích vượt 1,6 tỷ NDT. Giới chuyên môn ước tính tác phẩm có thể kết thúc hành trình phòng vé với doanh thu hơn 4,3 tỷ NDT - con số cực kỳ ấn tượng.

Ngỡ ngàng bom tấn 100 triệu USD của Ngô Kinh lép vế phòng vé

Ngỡ ngàng bom tấn 100 triệu USD của Ngô Kinh lép vế phòng vé

"Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc", có Ngô Kinh và Lý Liên Kiệt tham gia, doanh thu kém so với các đối thủ ở rạp.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Kinh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Ngỡ ngàng bom tấn 100 triệu USD của Ngô Kinh lép vế phòng vé

Ngỡ ngàng bom tấn 100 triệu USD của Ngô Kinh lép vế phòng vé

Bộ phim "Tiêu nhân" của Ngô Kinh khả năng hồi vốn rất khó khăn

Bộ phim "Tiêu nhân" của Ngô Kinh khả năng hồi vốn rất khó khăn

Ngô Kinh và Tạ Đình Phong tái hợp trong phim điện ảnh mới, liệu có 'khuấy đảo doanh thu phòng vé'?

Ngô Kinh và Tạ Đình Phong tái hợp trong phim điện ảnh mới, liệu có 'khuấy đảo doanh thu phòng vé'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/4/2024: Lưu Diệc Phi sẽ đóng phim do Ngô Kinh làm đạo diễn, Bạch Lộc và La Vân Hi sẽ hợp tác lần 3 trong dự án phim cổ trang?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/4/2024: Lưu Diệc Phi sẽ đóng phim do Ngô Kinh làm đạo diễn, Bạch Lộc và La Vân Hi sẽ hợp tác lần 3 trong dự án phim cổ trang?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/1/2024: Lưu Diệc Phi thường hay mời nhân viên công tác ăn uống, Ngô Kinh không còn liều mạng và từ chối đóng cảnh nguy hiểm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/1/2024: Lưu Diệc Phi thường hay mời nhân viên công tác ăn uống, Ngô Kinh không còn liều mạng và từ chối đóng cảnh nguy hiểm?

Ngô Kinh sợ vợ bỏ sau scandal bạo hành gia đình, người trong cuộc nói gì?

Ngô Kinh sợ vợ bỏ sau scandal bạo hành gia đình, người trong cuộc nói gì?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng 17h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (21/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (21/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Từng được cho là sẽ thất bại ê chề, Ngô Kinh được cứu vì lý do này

Từng được cho là sẽ thất bại ê chề, Ngô Kinh được cứu vì lý do này

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (22/2-23/2), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (22/2-23/2), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Tuyệt chiêu làm món cá nục sốt cà chua thơm lừng, ăn cùng cơm nóng là "hết sảy"

Tuyệt chiêu làm món cá nục sốt cà chua thơm lừng, ăn cùng cơm nóng là "hết sảy"

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 50 phút trước
Cơm rang dứa thập cẩm kiểu Thái: Món ngon "vàng óng" cho mâm cỗ Tết thêm tài lộc

Cơm rang dứa thập cẩm kiểu Thái: Món ngon "vàng óng" cho mâm cỗ Tết thêm tài lộc

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 50 phút trước
Yêu thương trở về từ bữa cơm đoàn viên năm mới

Yêu thương trở về từ bữa cơm đoàn viên năm mới

Không gian sống 2 giờ 59 phút trước
Thịt gà giữ được bao lâu khi để trong tủ lạnh?

Thịt gà giữ được bao lâu khi để trong tủ lạnh?

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 5 phút trước
Hồn Tết Việt: Tìm lại bản sắc trong nhịp sống hiện đại

Hồn Tết Việt: Tìm lại bản sắc trong nhịp sống hiện đại

Không gian sống 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 21/2/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, miếng SJC tăng sốc 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/2/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, miếng SJC tăng sốc 2 triệu đồng/lượng

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 21/2/2026 (Mùng 5 Tết), 3 con giáp làm ăn như 'rồng cưỡi mây', may mắn mỉm cười, một bước thành đại gia

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 21/2/2026 (Mùng 5 Tết), 3 con giáp làm ăn như 'rồng cưỡi mây', may mắn mỉm cười, một bước thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nữ yêu có số phận bi thảm nhất 'Tây du ký' 1986

Nữ yêu có số phận bi thảm nhất 'Tây du ký' 1986

Diễn viên Thư Kỳ tiết lộ sức khỏe giảm sút ở tuổi 50

Diễn viên Thư Kỳ tiết lộ sức khỏe giảm sút ở tuổi 50

'Vua hài Trung Quốc' Thẩm Đằng đem tới tác phẩm được đánh giá cao với doanh thu vượt trội

'Vua hài Trung Quốc' Thẩm Đằng đem tới tác phẩm được đánh giá cao với doanh thu vượt trội

Nam diễn viên nổi tiếng chi 1 tỷ đồng lì xì fan trong đêm Giao thừa

Nam diễn viên nổi tiếng chi 1 tỷ đồng lì xì fan trong đêm Giao thừa

Phim của Vương Sở Nhiên vừa khép lại đã gây tranh luận vì cái kết bị cho là quá gấp gáp

Phim của Vương Sở Nhiên vừa khép lại đã gây tranh luận vì cái kết bị cho là quá gấp gáp

Tiết mục âm nhạc của Vương Phi bị nhiều chuyên gia âm nhạc và khán giả chê bai

Tiết mục âm nhạc của Vương Phi bị nhiều chuyên gia âm nhạc và khán giả chê bai