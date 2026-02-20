Tiết mục âm nhạc của Vương Phi bị nhiều chuyên gia âm nhạc và khán giả chê bai

20/02/2026

Sau Gala Tết Nguyên đán của CCTV, cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội là Vương Phi. Sự trở lại của nữ ca sĩ nhanh chóng tạo hiệu ứng lớn, từ phong cách, trang điểm đến phần trình diễn.

Theo dữ liệu trên Weibo, Vương Phi là nữ nghệ sĩ duy nhất vượt mốc 100 triệu lượt xem trong đêm diễn (cụ thể là 150 triệu lượt). Một chi tiết gây chú ý khác là đôi bông tai hình giọt nước của Vương Phi gây sốt. Phụ kiện này nhanh chóng trở thành hiện tượng, tạo làn sóng bắt chước và cháy hàng. Thương hiệu sản xuất thậm chí đổi tên sản phẩm sang tên nữ diễn viên.

Ca khúc cô lựa chọn biểu diễn là Trăm năm dài rộng cũng chỉ là khoảnh khắc bạn và tôi đang trải qua. Đây vốn là một bài hát khá kén người nghe và trước đó có lượng tải khiêm tốn. Sau Gala, độ nhận diện của bài hát tăng mạnh, mang lại lợi ích rõ rệt cho người sáng tác. Tuy nhiên, hiệu ứng lan tỏa của bài hát không đồng nghĩa với việc phần thể hiện được đánh giá cao về chuyên môn.

Tiết mục âm nhạc của Vương Phi bị nhiều chuyên gia âm nhạc và khán giả chê bai - Ảnh 1

Một nhà phê bình âm nhạc trong buổi livestream đã chỉ trích Vương Phi gay gắt. Người này cho rằng giọng hát của nữ ca sĩ "già nua", "mệt mỏi", phát âm thiếu rõ ràng và rung giọng không ổn định. Ông thậm chí so sánh chất giọng của Vương Phi với các bà mẹ khi đi hát karaoke.

Bất chấp việc người hâm mộ bênh vực Vương Phi đã ở tuổi 56 nên giọng hát khó được như xưa, nhiều khán giả vẫn tỏ ra thất vọng. Họ cho rằng nhiều ca sĩ đồng trang lứa với Vương Phi vẫn duy trì phong độ tốt. Ngược lại bạn gái Tạ Đình Phong dường như đã quá chủ quan, ít chăm sóc kỹ thuật thanh nhạc trong những năm gần đây.

Tiết mục âm nhạc của Vương Phi bị nhiều chuyên gia âm nhạc và khán giả chê bai - Ảnh 2

Thực tế, Vương Phi không phải nghệ sĩ duy nhất gây tranh luận trong đêm Gala. Song với vị thế hàng đầu, mang tính biểu tượng, cô chịu sự kỳ vọng lớn hơn. Cũng vì thế, nữ ca sĩ nhận nhiều chú ý hơn. Do đó, khi tiết mục không đáp được kỳ vọng, Vương Phi càng bị chỉ trích dữ dội hơn.

Đám cưới chóng vánh của Đình Phong và Trương Bá Chi liên quan tới Vương Phi?

Đám cưới chóng vánh của Đình Phong và Trương Bá Chi liên quan tới Vương Phi?

Mới đây, khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, cựu người mẫu Coco - bạn gái cũ của Tạ Hiền (cha của Tạ Đình Phong) - đã chia sẻ thêm về thời điểm cặp đôi quyết định kết hôn. Theo lời cô, hôn lễ diễn ra trong bối cảnh đời sống tình cảm của Tạ Đình Phong nhiều biến động.

