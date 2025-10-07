Tạ Đình Phong đã gửi hoa chúc mừng đêm nhạc cho con gái của Vương Phi

Sao quốc tế 07/10/2025 12:09

Mới đây, con gái của Vương Phi là Đậu Tĩnh Đồng tổ chức đêm nhạc ở Hong Kong. Tạ Đình Phong đã gửi hoa để chúc mừng và ủng hộ con riêng của bạn gái.

Tạ Đình Phong mới đây đã gửi hoa đến buổi hòa nhạc của Đậu Tĩnh Đồng tại Hồng Kông - hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, khiến công chúng không khỏi xúc động. Anh không chỉ là người bạn đời của Vương Phi, mà còn luôn dành cho con gái của cô sự quan tâm chân thành, xem cô như con gái ruột của mình.

Trên lãng hoa, nam diễn viên ký tên: “Đình Phong”. Điều đó cho thấy mối quan hệ giữa 2 người khá thoải mái, tự nhiên.

Tạ Đình Phong đã gửi hoa chúc mừng đêm nhạc cho con gái của Vương Phi - Ảnh 1

Được biết, Vương Phi có hai cô con gái, trong khi Tạ Đình Phong có hai cậu con trai. Các con của họ đều sống với cha hoặc mẹ riêng, vì vậy cả hai có thời gian dành cho nhau và cùng tận hưởng cuộc sống bình yên sau nhiều năm sóng gió. Tình yêu của họ từng bị dư luận phản đối khi tái hợp nay lại trở thành biểu tượng của sự bền chặt và bao dung. Không hôn nhân, không ràng buộc, nhưng có sự thấu hiểu và đồng hành sâu sắc.

Đã 11 năm trôi qua kể từ khi Tạ Đình Phong và Vương Phi tái hợp, nhưng truyền thông hiếm khi chụp được ảnh của nam diễn viên này cùng 2 con của bạn gái là Đậu Tĩnh Đồng và Lý Yên. Tuy nhiên, Tạ Đình Phong và 2 con của Vương Phi vẫn có mối quan hệ rất tốt đẹp.

Tạ Đình Phong đã gửi hoa chúc mừng đêm nhạc cho con gái của Vương Phi - Ảnh 2

Trong khi đó, Đậu Tĩnh Đồng sinh năm 1997, là con gái của Vương Phi và Đậu Vỹ. Đậu Tĩnh Đồng đã bước chân vào làng giải trí nhiều năm. Cô không chỉ phát hành đĩa nhạc, tổ chức concert mà còn tham gia đóng phim. Truyền thông chỉ ra Đậu Tĩnh Đồng khá tự lập, không muốn dựa vào danh tiếng của cha mẹ để nổi tiếng.

Thời gian qua, Tạ Đình Phong và Vương Phi không ngại xuất hiện cùng nhau. Hồi tháng 5, 2 ngôi sao được phát hiện tại sân bay để đến Nhật Bản du lịch.

Tạ Đình Phong đã gửi hoa chúc mừng đêm nhạc cho con gái của Vương Phi - Ảnh 3

Trước đó, trong đêm nhạc Evolution Nic Live Concert diễn ra tối 25/4 tại công viên thể thao Kai Tak, Hong Kong, Tạ Đình Phong đã đổi lời bài hát để tỏ tình với bạn gái. Khi hát một ca khúc trong album Viva, Tạ Đình Phong đổi lời thành “Người tôi yêu thương quý giá như Vương Phi”.

Thậm chí có nguồn tin cho biết Vương Phi đã khóc vì xúc động khi theo dõi phần trình diễn ca khúc Jade Butterfly - được xem là bản tình ca của hai người. Cô cũng liên tục nhún nhảy, cười vui trong các phần biểu diễn khác của Tạ Đình Phong.

Con trai cả của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong: Vừa đẹp trai vừa học giỏi, ngày càng gần gũi với bố

Con trai cả của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong: Vừa đẹp trai vừa học giỏi, ngày càng gần gũi với bố

Dù không còn là vợ chồng, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đều cư xử văn minh, nỗ lực mang lại cho các con cuộc sống tốt nhất. Sau gần 10 năm sống chủ yếu cùng mẹ và các em, gần đây, Lucas xuất hiện thường xuyên hơn bên bố. 

Xem thêm
Từ khóa:   Tạ Đình Phong sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Con trai cả của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong: Vừa đẹp trai vừa học giỏi, ngày càng gần gũi với bố

Con trai cả của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong: Vừa đẹp trai vừa học giỏi, ngày càng gần gũi với bố

Tạ Đình Phong đưa con trai đi đua xe ở Dubai, quý tử trổ mã cao lớn, nam tính ở tuổi 18

Tạ Đình Phong đưa con trai đi đua xe ở Dubai, quý tử trổ mã cao lớn, nam tính ở tuổi 18

Bố Tạ Đình Phong để lại 90% tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi

Bố Tạ Đình Phong để lại 90% tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi

Đạo diễn Hong Kong bất ngờ tiết lộ lý do Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn

Đạo diễn Hong Kong bất ngờ tiết lộ lý do Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn

Vương Phi gây xôn xao với vẻ ngoài hốc hác, đeo 'kỷ vật tình yêu' với Tạ Đình Phong?

Vương Phi gây xôn xao với vẻ ngoài hốc hác, đeo 'kỷ vật tình yêu' với Tạ Đình Phong?

Bắt gặp Vương Phi và Tạ Đình Phong du lịch Nhật Bản, thái độ của cả hai gây chú ý

Bắt gặp Vương Phi và Tạ Đình Phong du lịch Nhật Bản, thái độ của cả hai gây chú ý

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 8/10/2025, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 8/10/2025, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Đúng hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm đâm người yêu tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm đâm người yêu tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
Cháy tại hầm giữ xe trung tâm thương mại ở TP.HCM, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Cháy tại hầm giữ xe trung tâm thương mại ở TP.HCM, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Hà Nội “chìm trong nước” hai lần chỉ trong một tuần: Nguyên nhân do đâu?

Hà Nội “chìm trong nước” hai lần chỉ trong một tuần: Nguyên nhân do đâu?

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Sau hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/10/2025), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/10/2025), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (8/10/2025), 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Cuối ngày hôm nay (8/10/2025), 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ca sĩ Lynda Trang Đài từng trộm cắp tài sản mà vẫn tái phạm

Ca sĩ Lynda Trang Đài từng trộm cắp tài sản mà vẫn tái phạm

Cô gái 17 tuổi bị điện giật tử vong thương tâm khi băng qua đường trong cơn mưa lớn

Cô gái 17 tuổi bị điện giật tử vong thương tâm khi băng qua đường trong cơn mưa lớn

Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'

Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thích Vy nổi giận khi bị phơi bày nhan sắc 'thật' tại show diễn thời trang

Thích Vy nổi giận khi bị phơi bày nhan sắc 'thật' tại show diễn thời trang

Thất bại sau 8 năm chờ đợi, phim có Cổ Thiên Lạc tiếp tục dính bê bối

Thất bại sau 8 năm chờ đợi, phim có Cổ Thiên Lạc tiếp tục dính bê bối

Tiêu Chiến bất ngờ để lộ vết sẹo dài 5cm trên tay

Tiêu Chiến bất ngờ để lộ vết sẹo dài 5cm trên tay

Không còn nhận ra 'nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận trong Lan Hương Như Cố

Không còn nhận ra 'nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận trong Lan Hương Như Cố

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 54: Bày tỏ hạnh phúc được gia đình, người thân yêu thương

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 54: Bày tỏ hạnh phúc được gia đình, người thân yêu thương

Biên kịch 'Ngọc minh trà cốt' gây tranh cãi khi tuyên bố sẽ 'vượt mặt' phim của Dương Tử

Biên kịch 'Ngọc minh trà cốt' gây tranh cãi khi tuyên bố sẽ 'vượt mặt' phim của Dương Tử