Tạ Đình Phong đã gửi hoa chúc mừng đêm nhạc cho con gái của Vương Phi

Trên lãng hoa, nam diễn viên ký tên: “Đình Phong”. Điều đó cho thấy mối quan hệ giữa 2 người khá thoải mái, tự nhiên.

Tạ Đình Phong mới đây đã gửi hoa đến buổi hòa nhạc của Đậu Tĩnh Đồng tại Hồng Kông - hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, khiến công chúng không khỏi xúc động. Anh không chỉ là người bạn đời của Vương Phi, mà còn luôn dành cho con gái của cô sự quan tâm chân thành, xem cô như con gái ruột của mình.

Được biết, Vương Phi có hai cô con gái, trong khi Tạ Đình Phong có hai cậu con trai. Các con của họ đều sống với cha hoặc mẹ riêng, vì vậy cả hai có thời gian dành cho nhau và cùng tận hưởng cuộc sống bình yên sau nhiều năm sóng gió. Tình yêu của họ từng bị dư luận phản đối khi tái hợp nay lại trở thành biểu tượng của sự bền chặt và bao dung. Không hôn nhân, không ràng buộc, nhưng có sự thấu hiểu và đồng hành sâu sắc.

Đã 11 năm trôi qua kể từ khi Tạ Đình Phong và Vương Phi tái hợp, nhưng truyền thông hiếm khi chụp được ảnh của nam diễn viên này cùng 2 con của bạn gái là Đậu Tĩnh Đồng và Lý Yên. Tuy nhiên, Tạ Đình Phong và 2 con của Vương Phi vẫn có mối quan hệ rất tốt đẹp.

Trong khi đó, Đậu Tĩnh Đồng sinh năm 1997, là con gái của Vương Phi và Đậu Vỹ. Đậu Tĩnh Đồng đã bước chân vào làng giải trí nhiều năm. Cô không chỉ phát hành đĩa nhạc, tổ chức concert mà còn tham gia đóng phim. Truyền thông chỉ ra Đậu Tĩnh Đồng khá tự lập, không muốn dựa vào danh tiếng của cha mẹ để nổi tiếng.

Thời gian qua, Tạ Đình Phong và Vương Phi không ngại xuất hiện cùng nhau. Hồi tháng 5, 2 ngôi sao được phát hiện tại sân bay để đến Nhật Bản du lịch.

Trước đó, trong đêm nhạc Evolution Nic Live Concert diễn ra tối 25/4 tại công viên thể thao Kai Tak, Hong Kong, Tạ Đình Phong đã đổi lời bài hát để tỏ tình với bạn gái. Khi hát một ca khúc trong album Viva, Tạ Đình Phong đổi lời thành “Người tôi yêu thương quý giá như Vương Phi”.

Thậm chí có nguồn tin cho biết Vương Phi đã khóc vì xúc động khi theo dõi phần trình diễn ca khúc Jade Butterfly - được xem là bản tình ca của hai người. Cô cũng liên tục nhún nhảy, cười vui trong các phần biểu diễn khác của Tạ Đình Phong.