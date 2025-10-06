Nóng: Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình

Đời sống 06/10/2025 16:36

Chiều 6/10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Công an TP Hà Nội đã cung cấp thông tin liên quan đến dự án tiền ảo AntEx.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III chiều 6/10, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về những nghi vấn xoay quanh doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, tức Shark Bình).

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, vừa qua nhiều cá nhân, cơ quan báo chí phản ánh các thông tin liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình.

Cơ quan điều tra đã rà soát, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, nắm tình hình. Qua đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế... đã vào cuộc điều tra.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã tiếp nhận một đơn trình báo của một cá nhân, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

Đại tá Nguyễn Đức Long khẳng định, bất cứ ai tố cáo sẽ được tiếp nhận, giải quyết theo quy định với tinh thần không vùng cấm. Quyết định giải quyết tin báo tố giác tội phạm sẽ được thông báo khi có kết quả.

Nóng: Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình - Ảnh 1
Shark Bình 

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Nguyễn Hòa Bình (SN 1981), thường được biết đến với biệt danh Shark Bình, là Chủ tịch Tập đoàn NextTech – một gương mặt quen thuộc trong giới công nghệ và khởi nghiệp tại Việt Nam.

Fanpage Shark Nguyễn Hoà Bình tạo ra sự tranh cãi trên cộng đồng mạng khi nói về các dự án coin (tài sản số). Theo ông Bình, không ít startup phát hành coin, huy động được vài triệu USD rồi biến mất, khiến nhà đầu tư thua lỗ. Ông cũng thừa nhận bản thân từng có nhiều “bài học đắt giá” với tiền số từ năm 2017.

Năm 2021, thông qua quỹ Next100Blockchain, ông từng đầu tư 2,5 triệu USD vào AntEx – một dự án DeFi được quảng bá rầm rộ. Tuy nhiên, không lâu sau đó, token AntEx mất tới 99% giá trị, website và các kênh truyền thông của dự án đều biến mất. Đến năm 2023, dự án này đổi tên thành Rabbit (RAB) theo tỷ lệ 1.000 ANTEX = 1 RAB, nhưng token mới cũng giảm 95% giá trị so với đỉnh, gần như mất trắng. Ông Bình cho rằng đây là bài học cảnh báo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cũng trên Fanpage, Shark Bình tố cáo CTO của dự án đã thực hiện hành vi “rug-pull” (rút thảm), có những hành vi gian dối và phản bội nhà đầu tư, khiến các cổ đông như ông bị mang tiếng oan trong nhiều năm. Ông cho biết đã từng muốn tố cáo người này ra cơ quan chức năng nhưng “đã hỏi nhiều cơ quan pháp luật rồi đành chịu, vì không có bằng chứng, không có cơ sở pháp lý nên rất rủi ro. Mình lãi hay không là ở lòng tốt của họ".

Liên quan đến dự án AntEx, trên mạng xã hội hiện xuất hiện nhiều người tự nhận là nạn nhân, cho rằng mình bị lừa đảo khi đầu tư vào dự án này và đã gửi đơn đến cơ quan chức năng để chờ được giải quyết.

Bộ Công an thông tin chính thức vụ nữ doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố, bắt tạm giam

Bộ Công an thông tin chính thức vụ nữ doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 6/10, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III/2025. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo.

