Chiều 5/10, hàng chục trinh sát đã vây ráp, bắt giữ nghi phạm Lê Sỹ Tùng khi đối tượng lẩn trốn ở khu rẫy ở phường Phước Bình (thị xã Phước Long, Bình Phước cũ).

Theo thông tin từ báo Dân trí, Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết, cảnh sát thu được nhiều bộ phận của súng, như: ống giảm thanh, ống ngắm... khi bắt nghi phạm Lê Sỹ Tùng (33 tuổi) liên quan đến vụ án khiến 3 người tử vong ở cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh.

Ảnh: VietNamNet

Bước đầu cảnh sát xác định, nghi phạm nghiện game nặng. Tại cơ quan chức năng, Tùng khai động cơ sát hại 3 người ở cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi".

Khi gây án, Tùng dùng túi vải để hứng vỏ đạn, không cho rơi xuống đất nhằm tránh để lại dấu vết, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Tang vật gây án được cơ quan công an thu giữ - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng 3/10, người dân phát hiện 3 thi thể tại vựa nông sản T.H. ở Đồng Nai. Các nạn nhân gồm: ông Đ.D.T. (SN 1978, chủ vựa), bà C.H.H. (SN 1977, vợ ông T.) và cháu trai Đ.T.T. (SN 2014). Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy cả ba tử vong do bị bắn vào vùng đầu.

Hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông đội mũ, trùm kín mặt xuất hiện tại hiện trường. Công an tỉnh Đồng Nai sau đó phối hợp với đơn vị thuộc Bộ Công an điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trực tiếp chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai phá án.

