Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Đời sống 06/10/2025 13:14

Chiều 5/10, hàng chục trinh sát đã vây ráp, bắt giữ nghi phạm Lê Sỹ Tùng khi đối tượng lẩn trốn ở khu rẫy ở phường Phước Bình (thị xã Phước Long, Bình Phước cũ).

Theo thông tin từ báo Dân trí, Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết, cảnh sát thu được nhiều bộ phận của súng, như: ống giảm thanh, ống ngắm... khi bắt nghi phạm Lê Sỹ Tùng (33 tuổi) liên quan đến vụ án khiến 3 người tử vong ở cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh.

Chiều 5/10, hàng chục trinh sát đã vây ráp, bắt giữ nghi phạm Lê Sỹ Tùng khi đối tượng lẩn trốn ở khu rẫy ở phường Phước Bình (thị xã Phước Long, Bình Phước cũ).

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game' - Ảnh 1
Ảnh:  VietNamNet

Bước đầu cảnh sát xác định, nghi phạm nghiện game nặng. Tại cơ quan chức năng, Tùng khai động cơ sát hại 3 người ở cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi".

Khi gây án, Tùng dùng túi vải để hứng vỏ đạn, không cho rơi xuống đất nhằm tránh để lại dấu vết, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game' - Ảnh 2
Tang vật gây án được cơ quan công an thu giữ - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng 3/10, người dân phát hiện 3 thi thể tại vựa nông sản T.H. ở Đồng Nai. Các nạn nhân gồm: ông Đ.D.T. (SN 1978, chủ vựa), bà C.H.H. (SN 1977, vợ ông T.) và cháu trai Đ.T.T. (SN 2014). Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy cả ba tử vong do bị bắn vào vùng đầu.

Hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông đội mũ, trùm kín mặt xuất hiện tại hiện trường. Công an tỉnh Đồng Nai sau đó phối hợp với đơn vị thuộc Bộ Công an điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trực tiếp chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai phá án.

Bệnh viện bốc cháy dữ dội giữa đêm, 6 bệnh nhân tử vong thương tâm

Bệnh viện bốc cháy dữ dội giữa đêm, 6 bệnh nhân tử vong thương tâm

Ngày 6/10, cảnh sát Ấn Độ xác nhận 6 bệnh nhân đã tử vong khi một đám cháy lớn bùng phát bên trong Khoa Chăm sóc Đặc biệt (ICU) tại bệnh viện công Sawai Man Singh ở bang Rajasthan, miền Tây nước này.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người tin moi án mạng

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 43 phút trước
Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

Hậu trường 2 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Cháy lớn ở chợ xã U Minh Thượng, thiêu rụi 7 căn nhà

Cháy lớn ở chợ xã U Minh Thượng, thiêu rụi 7 căn nhà

Bé trai 2 tuổi bị pháo hoa bắn trúng mắt khi xem Trung thu

Bé trai 2 tuổi bị pháo hoa bắn trúng mắt khi xem Trung thu

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt

Nóng: Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình

Nóng: Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình