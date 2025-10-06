Ngày 6/10, cảnh sát Ấn Độ xác nhận 6 bệnh nhân đã tử vong khi một đám cháy lớn bùng phát bên trong Khoa Chăm sóc Đặc biệt (ICU) tại bệnh viện công Sawai Man Singh ở bang Rajasthan, miền Tây nước này.

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, một người phát ngôn cảnh sát nêu rõ vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm 5/10, rạng sáng 6/10 do chập điện.

Khoa ICU nằm trên tầng hai của bệnh viện và có tổng cộng 11 bệnh nhân đang có mặt tại đây khi xảy ra cháy. Ngọn lửa lan nhanh và giải phóng khí độc, khiến 6 bệnh nhân tử vong ngay tại hiện trường. 5 bệnh nhân khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: India Today

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, dẫn tin từ India Today, nhân viên bệnh viện và người nhà bệnh nhân đã sơ tán bệnh nhân, thậm chí còn đưa họ đến giường bệnh bên ngoài tòa nhà. Lính cứu hỏa đã kiểm soát được đám cháy trong khoảng 2 giờ.

Theo Trưởng khoa Chấn thương Anurag Dhakad, có hai phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng hai - một phòng chăm sóc đặc biệt chấn thương với 11 bệnh nhân và một phòng chăm sóc đặc biệt bán phần với 13 bệnh nhân.

"Một sự cố chập điện đã xảy ra tại khoa Hồi sức tích cực chấn thương, ngọn lửa lan nhanh, giải phóng khí độc. Hầu hết bệnh nhân trong khoa Hồi sức tích cực chấn thương đều hôn mê và nguy kịch", ông nói.

"Sáu bệnh nhân trong tình trạng cực kỳ nguy kịch. Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hết sức và hồi sức tim phổi (CPR) trong thời gian dài, nhưng vẫn không thể cứu sống họ. Trong số những người tử vong, có 2 phụ nữ và 4 nam giới. Năm bệnh nhân khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch", bác sĩ nói thêm.

