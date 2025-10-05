Nữ diễn viên 20 tuổi bị sát hại rồi vứt xác trên núi, tiết lộ danh tính hung thủ

Thế giới 05/10/2025 14:31

Vụ án thu hút sự chú ý lớn khi nghi phạm được xác định là người đàn ông ngoài 50 tuổi, từng là nhà tài trợ lớn trên nền tảng phát sóng của cô. Vụ việc được phản ánh trong chương trình Câu chuyện bí ẩn Y phát sóng ngày 3/10.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, dẫn tin từ Sports Chosun, thi thể nữ diễn viên trẻ Yoon Ji A được phát hiện tại vùng núi Muju, tỉnh Bắc Jeolla, Hàn Quốc. Cảnh sát xác định nghi phạm là người đàn ông 50 tuổi họ Choi - một người đàn ông có tiếng trong giới sáng tạo nội dung mạng.

 

Yoon Ji A - diễn viên kiêm người phát sóng trực tuyến (streamer) 20 tuổi được tìm thấy đã tử vong không lâu sau khi kết thúc buổi livestream cuối cùng của mình. Cô có hơn 300.000 người theo dõi trên mạng xã hội, được biết đến nhờ phong cách trẻ trung và tương tác thân thiện với khán giả.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thời điểm tử vong của Ji A là khoảng 15h27 ngày 11/9, chỉ 30 phút sau buổi phát sóng trực tiếp. Thi thể nạn nhân được phát hiện với nhiều dấu vết bị hành hung nghiêm trọng ở vùng mặt. Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cảnh cô cố gắng rời khỏi xe nhưng bị kéo mạnh trở lại.

Nữ diễn viên 20 tuổi bị sát hại rồi vứt xác trên núi, tiết lộ danh tính hung thủ - Ảnh 1
Nữ diễn viên, influencer Yoon Ji Ah

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Cảnh sát xác định nghi phạm là ông Choi (50 tuổi) - vừa là đại diện doanh nghiệp, vừa là "ông bầu" đứng sau nhiều hot girl, kiếm lợi nhuận bằng cách kiểm soát thu nhập từ livestream của họ.

Tuy nhiên, điều tra đã bóc trần sự thật Choi chính là "mèo đen" (Black Cat), một nhà tài trợ cấp cao trên nền tảng livestream. Để đạt cấp độ 46 như người này, giới streamer tiết lộ Choi đã chi hơn 100 triệu won (khoảng 1,8 tỉ đồng). Nhưng trái ngược hoàn toàn với vỏ bọc "chi tiêu khủng", hàng xóm tiết lộ Choi thực chất ngập trong nợ nần. Ông ta đã thế chấp nhà để vay hàng tỉ won và mất khả năng chi trả.

Nữ diễn viên 20 tuổi bị sát hại rồi vứt xác trên núi, tiết lộ danh tính hung thủ - Ảnh 2
Thi thể cô được tìm thấy trong khu rừng cách nơi cô mất tích gần 300 km

Choi đã lợi dụng danh tiếng để ép Ji Ah tăng thời lượng livestream, buộc cô làm việc đến kiệt sức. Khi cô quyết định rút lui vì không chịu nổi áp lực, mâu thuẫn đã bùng phát thành thảm kịch. Cảnh quay CCTV ghi lại khoảnh khắc Choi đã quỳ gối cầu xin Yoon Ji Ah trong cuộc gặp. Sự tuyệt vọng khi mất đi ngôi nhà và kế hoạch kiếm tiền để cứu vãn cuộc đời được cho là ngòi nổ dẫn đến tội ác tàn nhẫn này.

3 em nhỏ trong một gia đình tử vong sau khi uống sữa

3 em nhỏ trong một gia đình tử vong sau khi uống sữa

Ba trẻ nhỏ trong cùng một gia đình đã thiệt mạng sau khi uống sữa tại làng Masadpur, nằm ở khu Kaler thuộc Paliganj, quận Patna, bang Bihar, Ấn Độ.

