Ngày 6/10, một nguồn tin cho biết, cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an đã bắt giữ được nghi phạm Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hoá, thường trú tỉnh Bình Phước cũ) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin từ VnExpress, sáng 6/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) bắt giữ Tùng (ngụ Phước Long, Bình Phước cũ) - nghi phạm bắn chết 3 người trong gia đình ông Đỗ Duy Thiên, chủ cơ sở thu mua nông sản ở xã Đăk Nhau.

Tùng bị bắt chiều hôm qua, bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an đã thu giữ một số vật chứng vụ án. "Công an tỉnh sẽ công bố thông tin trong buổi họp báo chiều nay", lãnh đạo Công an Đồng Nai cho biết.

Nghi phạm Lê Sỹ Tùng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 3/10 người dân phát hiện ba nạn nhân tử vong, gồm ông Đỗ Duy T (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th (11 tuổi, cháu ngoại ông T) và bà Chu Hồng H (48 tuổi, vợ ông T) tử vong tại nhà là Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thuộc địa bàn thôn 6, xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án đồng thời phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự để điều tra

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu.

Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án, xác định có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, trùm kín mặt, đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân...

