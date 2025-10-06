Nóng: Công an truy bắt hàng trăm học viên cai nghiện bỏ trốn ở An Giang

Đời sống 06/10/2025 06:00

Tối 5/10, Công an tỉnh An Giang đang khẩn trương vào cuộc truy bắt hàng trăm con nghiện trốn trại vào chiều cùng ngày. Các trinh sát cũng tung ra nhiều hướng để vây bắt những người nghiện trốn trại cai nghiện Kiên Hảo.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 5/10, Công an tỉnh An Giang có công văn hỏa tốc gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và trưởng công an 102 xã, phường, đặc khu của tỉnh về việc khẩn trương huy động lực lượng, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, truy bắt số đối tượng bỏ trốn khỏi Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2.

Qua báo cáo của Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 về việc nhiều học viên tại đây đã thực hiện các hành vi manh động và bỏ trốn khỏi nơi quản lý gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở cai nghiện và khu vực lân cận.

Nhằm huy động lực lượng tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, truy bắt số đối tượng bỏ trốn khỏi Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và trưởng công an 102 xã, phường, đặc khu khẩn trương thực hiện ngay một số nhiệm vụ như: Công an 102 xã, phường, đặc khu khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, truy bắt số đối tượng là học viên đã bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy.

Trường hợp phát hiện số đối tượng nghi vấn, phải tập trung kiểm tra, làm rõ nhân thân, lai lịch để có biện pháp xử lý theo quy định.

Nóng: Công an truy bắt hàng trăm học viên cai nghiện bỏ trốn ở An Giang - Ảnh 1
Công an tỉnh An Giang đang triển khai lực lượng truy bắt nhóm học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Phòng PC04 tiến hành rà soát ngay số học viên đã bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy để tập trung phối hợp các đơn vị trực thuộc và công an 102 xã, phường, đặc khu truy bắt ngay số đối tượng này.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp công an 102 xã, phường, đặc khu tập trung kiểm danh, kiểm diện số đối tượng đã được lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 để kịp thời phát hiện, truy bắt khi số đối tượng này trốn về địa phương.

Phòng PC04, Trại Tam giam số 1, Trại Tạm giam số 2 chủ trì, phối hợp các đơn vị trực thuộc và công an cấp xã liên quan tăng cường công tác tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác bảo vệ chặt chẽ, an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 không để các can phạm nhân, học viên nghe ngóng tình hình, kích động thực hiện các hành vi manh động, phá rối, bạo loạn nhằm trốn khỏi nơi giam giữ, quản lý.

Các đơn vị trực thuộc và công an 102 xã, phường, đặc khu tập trung quân số ứng trực để kịp thời hỗ trợ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 triển khai các biện pháp công tác theo yêu cầu của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

học viên cai nghiện bỏ trốn An Giang

