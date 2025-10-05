MỚI: Bão số 11 cách Quảng Ninh 210km, miền Bắc bắt đầu mưa lớn từ đêm 5/10

Lúc 17h cùng ngày, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Theo thông tin từ VTC News, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, vị trí tâm bão số 11 Matmo đang trên bán đảo Lôi Châu, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km về phía Đông Đông Nam và bắt đầu quá trình suy yếu như dự báo.

Dự báo, chiều tối nay (5/10), bão số 11 (Matmo) sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ với cường độ gió mạnh cấp 12, giật cấp 15.Sau đó, bão di chuyển dọc ven biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ và có khả năng đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) trong khoảng nửa đêm nay đến sáng sớm 6/10.

Dự báo, khu vực các đảo Cô Tô và Bạch Long Vĩ sẽ có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12 trong khoảng thời gian từ 0h đến 8h ngày 6/10.

Từ đêm 5/10 đến trưa 6/10, bão số 11 ảnh hưởng đến đất liền Đông Bắc Bộ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, 12 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn, phía Đông tỉnh Cao Bằng.

Dự báo tác động của bão

Trên biển: Vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 5-7m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh; đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Nước dâng và ngập lụt ven biển: Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối 5/10.

Chi tiết các khu vực có gió mạnh, mưa lớn ở Bắc Bộ

Trên đất liền: Từ đêm 5/10 đến trưa 6/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12. (Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Các xã/phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12; khu vực các xã/phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển TP Hải Phòng gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; khu vực các xã/phường ven biển tỉnh Hưng Yên và khu vực các xã vùng biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) và khu vực phía Đông của tỉnh Cao Bằng cấp 6, giật cấp 8.

Mưa lớn: Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Hà Nội: Ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, cần đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết 7/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Giông, lốc xoáy: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.