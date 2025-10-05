TIN MỚI: Bão Matmo đổ bộ Quảng Ninh sáng ngày 6/10, miền Bắc sắp chịu ảnh hưởng

Đời sống 05/10/2025 15:11

Bão số 11 Matmo hiện cách Quảng Ninh khoảng 400km và dự kiến sẽ mạnh lên cấp 13 trong vài giờ tới. Dự báo, từ tối và đêm nay, khu vực Đông Bắc Bộ sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng bởi gió mạnh và mưa lớn.

 

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (5/10), vị trí tâm bão số 11 Matmo cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 420km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

 

Trong những giờ tới, bão di chuyển Tây Tây Bắc, 20-25km/h và có khả năng đạt cường độ mạnh cực đại cấp 13 vào trưa nay. Đến 16h cùng ngày, vị trí tâm bão trên khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc); cách Quảng Ninh khoảng 250km về phía Đông Đông Nam; sức gió giảm xuống cấp 12, giật cấp 15.

Sau đó, khoảng 19h, bão tiếp tục di chuyển vào phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ; cách Quảng Ninh khoảng 190km về phía Đông Đông Nam, cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Khoảng 9-10 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Đến 4h sáng 6/10, vị trí tâm bão trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Cường độ bão lúc này giảm xuống cấp 9, giật cấp 12 và suy yếu dần.

12 giờ sau đó, bão tiếp tục di chuyển Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h và giảm cấp nhanh. Đến 16h ngày 6/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, cường độ cấp 6, giật cấp 8. Và đến 4h sáng 7/10, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Tây của Bắc Bộ.

TIN MỚI: Bão Matmo đổ bộ Quảng Ninh sáng ngày 6/10, miền Bắc sắp chịu ảnh hưởng - Ảnh 1
Hướng di chuyển của bão Matmo - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông Mai Văn Khiêm nhận định, với hướng đi và tốc độ như hiện nay, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh nhất tới cấp 12, giật cấp 15.

Khu vực đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có khả năng xuất hiện gió rất mạnh, sóng lớn. Các hoạt động tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên cần đặc biệt lưu ý, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn.

Trên đất liền, khu vực ven biển Quảng Ninh và phía Bắc thành phố Hải Phòng có thể chịu gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13.

Gió mạnh cấp 8 có thể mở rộng tới tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là các xã, phường vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Sâu hơn trong đất liền, khu vực Đông Bắc có thể xuất hiện gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Theo ông Khiêm, do hoàn lưu bão số 11 khá rộng, thời điểm gió mạnh nhất trên đất liền có khả năng bắt đầu từ đêm nay 5/10 và kéo dài đến trưa mai 6/10.

Bên cạnh gió mạnh, ông Mai Văn Khiêm lưu ý người dân các tỉnh phía Bắc cần đặc biệt quan tâm đến diễn biến mưa lớn trong đợt bão này.

Dự báo, bão Matmo sẽ gây một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm mưa tập trung tại các tỉnh trung du và vùng núi phía bắc với lượng mưa phổ biến 150mm-250mm, cục bộ có nơi hơn 400mm.

Các khu vực chịu ảnh hưởng chính gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng và các tỉnh lân cận.

Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, lượng mưa dự báo 70mm-150mm, cục bộ có nơi hơn 200mm. Với lượng mưa lớn này, nguy cơ xảy ra lũ lớn trên các hệ thống sông ở Bắc Bộ là rất cao, mực nước có thể lên mức báo động 2-3, một số nơi trên báo động 3.

Lưu lượng nước về các hồ chứa, nhất là hồ Thác Bà, Tuyên Quang, Hòa Bình sẽ tăng mạnh trong khoảng thời gian từ ngày 5/10 đến 9/10, cần theo dõi chặt chẽ và vận hành an toàn các hồ chứa.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đặc biệt nhấn mạnh, cần chú ý nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh trung du và miền núi phía bắc.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết, trong cơn bão số 10 (Bualoi) vừa qua, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An đã có mưa lớn 200mm-300mm nên đất đã bão hòa nước, nhiều điểm đã xảy ra sạt trượt và nghẽn dòng suối.

Do đó đợt mưa mới do bão số 11 gây ra có thể làm tăng nguy cơ sạt lở và lũ quét nghiêm trọng hơn.

Nữ diễn viên 20 tuổi bị sát hại rồi vứt xác trên núi, tiết lộ danh tính hung thủ

Nữ diễn viên 20 tuổi bị sát hại rồi vứt xác trên núi, tiết lộ danh tính hung thủ

Vụ án thu hút sự chú ý lớn khi nghi phạm được xác định là người đàn ông ngoài 50 tuổi, từng là nhà tài trợ lớn trên nền tảng phát sóng của cô. Vụ việc được phản ánh trong chương trình Câu chuyện bí ẩn Y phát sóng ngày 3/10.

Xem thêm
Từ khóa:   bão số 11 tin moi Dự báo thời tiết

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 46 phút trước
Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

Hậu trường 2 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Cháy lớn ở chợ xã U Minh Thượng, thiêu rụi 7 căn nhà

Cháy lớn ở chợ xã U Minh Thượng, thiêu rụi 7 căn nhà

Bé trai 2 tuổi bị pháo hoa bắn trúng mắt khi xem Trung thu

Bé trai 2 tuổi bị pháo hoa bắn trúng mắt khi xem Trung thu

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt

Nóng: Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình

Nóng: Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình