Tạm giam 'Thủy Tẹt Bé Nhỏ' chuyên kêu gọi từ thiện để 'móc túi' nhà hảo tâm

Đời sống 05/10/2025 13:30

Facebooker Nông Thị Thu Thủy (còn gọi là Thủy Tẹt Bé Nhỏ) bị công an khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc tạo dựng hình ảnh nhân hậu, kêu gọi từ thiện giúp các hoàn cảnh khó khăn để "móc túi" các nhà hảo tâm.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 5/10, Công an tỉnh Điện Biên cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giữ hình sự Thủy, 31 tuổi, trú phường Điện Biên Phủ, để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Việc bắt Thuỷ có liên quan đến việc Công an Điện Biên khởi tố Facebooker Nguyễn Mạnh Tuân với cùng cáo buộc. Tuân bị xác định đã lợi dụng 7 trường hợp quyên góp tiền từ thiện, chiếm đoạt 140 triệu đồng.

Cơ quan Công an xác định, trong nhiều năm qua, Thuỷ tạo dựng hình ảnh “bạch liên hoa” trong sáng, nhân hậu, luôn đồng cảm với những phận đời cơ cực. 

Thủy thường xuyên đăng tải hình ảnh, bài viết với những dòng trạng thái đẫm nước mắt, lời kêu gọi tha thiết về các trường hợp khó khăn, cơ cực trên Facebook cá nhân Nông Thị Thu Thuỷ (Thuỷ Tẹt Bé Nhỏ). Qua đó nhiều mạnh thường quân tin tưởng, sẵn sàng gửi gắm tiền bạc và tin rằng mình đang đồng hành cùng một người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn. 

Sau đó, lợi dụng niềm tin của cộng đồng mạng, Thuỷ đã đưa lên mạng xã hội những câu chuyện, những mảnh đời bất hạnh, mục đích kêu gọi từ thiện nhằm “móc túi” các mạnh thường quân. 

Tạm giam 'Thủy Tẹt Bé Nhỏ' chuyên kêu gọi từ thiện để 'móc túi' nhà hảo tâm - Ảnh 1
Bị can Nông Thị Thu Thủy tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VietNamNet, cơ quan điều tra, trong năm 2025 , Nông Thị Thu Thủy đã đăng hơn 400 bài viết liên quan đến các hoạt động từ thiện. Trong đó từ tháng 2 đến tháng 6/2025, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã chứng minh được số tiền Thủy trục lợi từ hoạt động từ thiện là trên 24 triệu đồng.

Đây là diễn biến mới nhất sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân (39 tuổi) với cáo buộc chiếm đoạt tiền từ thiện.

Đặc biệt, Tuân là một Facebooker được nhiều người biết đến với vỏ bọc “thầy giáo nhân ái”, "người làm việc thiện" trên mạng xã hội với những lời kêu gọi sẻ chia, các hình ảnh trao quà cho người nghèo, nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng. Sau đó Tuân đã lợi dụng niềm tin ấy để chiếm đoạt tiền từ thiện, âm thầm bỏ túi hàng trăm triệu đồng từ chính lòng tin của cộng đồng.

Tạm giam 'Thủy Tẹt Bé Nhỏ' chuyên kêu gọi từ thiện để 'móc túi' nhà hảo tâm - Ảnh 2
Đối tượng Nguyễn Mạnh Tuân tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Đáng chú ý, khi Tuân trao tiền cho những hoàn cảnh khó khăn và chụp ảnh lại để đăng Facebook, thì Thủy cũng lấy chính những hình ảnh trên, cắt bỏ hình của Tuân rồi đăng lên Facebook tự nhận như thể mình đã trao số tiền trên. 

Sau khi Nguyễn Mạnh Tuân bị Công an tỉnh Điện Biên tạm giữ, Thuỷ đã tìm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để tự thú. 

Tại đây, Nông Thị Thu Thuỷ khai nhận quen biết Tuân từ năm 2022 qua các hoạt động từ thiện, sau đó thường xuyên liên lạc, bắt tay cùng Tuân để dựng nên các chiến dịch kêu gọi ủng hộ. Các bài đăng của cả hai đều thu hút hàng nghìn lượt quan tâm, hàng trăm nhà hảo tâm chuyển tiền. Sau đó, Thuỷ và Tuân đã cắt xén, bỏ túi riêng một phần tiền từ thiện. 

