Lời khai phẫn nộ của nữ tài xế tông chủ tịch xã tử vong khi điều tiết giao thông

Đời sống 05/10/2025 09:36

Chiều 4/10, nguồn tin của phóng viên Dân trí, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đang lấy lời khai của nữ tài xế lái ô tô tông ông Lê Phước Toàn (44 tuổi), Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, bị thương nặng và tử vong sau đó.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 4/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang lấy lời khai nữ tài xế liên quan vụ tai nạn giao thông khiến ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng tử vong.

Tại cơ quan công an, bà Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) khai có sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, khi công an kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy, nữ tài xế này không vi phạm.

Lời khai phẫn nộ của nữ tài xế tông chủ tịch xã tử vong khi điều tiết giao thông - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Tại cơ quan công an, bước đầu bà C. khai nhận có uống rượu bia cùng bạn bè rồi điều khiển ô tô thiếu chú ý, quan sát nên tông vào ông Toàn. Sau khi gây ra vụ việc, bà C. rời khỏi hiện trường trong đêm và đến cơ quan công an trình diện vào sáng 4/10.

"Tại thời điểm bà C. trình diện, cơ quan chức năng kiểm tra nồng độ cồn, test ma túy kết quả đều không vi phạm. Cơ quan chức năng sẽ cho giám định tốc độ của ô tô thời điểm xảy ra tai nạn để củng cố tài liệu, xử lý vụ việc theo quy định. Bà C. đang nuôi con nhỏ 12 tháng tuổi", nguồn tin tiết lộ.

Lời khai phẫn nộ của nữ tài xế tông chủ tịch xã tử vong khi điều tiết giao thông - Ảnh 2
Gia đình tổ chức tang lễ cho ông Lê Phước Toàn - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, báo Dân trí đưa tin, tối 3/10, trời mưa lớn gây ngập trên Quốc lộ 27 đoạn qua xã Dray Bhăng, ông Lê Phước Toàn cùng cán bộ xã Dray Bhăng điều tiết giao thông trên tuyến.

Khoảng 21h30 cùng ngày, bà C. điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 47A-461.73 tông ông Toàn văng xa 10m. Sau khi tông vào ông Toàn, nữ tài xế rời khỏi hiện trường.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông Toàn đã tử vong do thương tích quá nặng.

UBND xã Dray Bhăng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương để xã hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền, công nhận liệt sỹ cho ông Lê Phước Toàn đã hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ.

