NÓNG: Bão số 11 Matmo giật cấp 15, ảnh hưởng tới đất liền nước ta từ đêm nay

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ hôm nay 5-10, vị trí tâm bão số 11 Matmo ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150 km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 550 km về phía Đông Đông Nam.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong thời điểm này là phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 độ Kinh Đông đến 115,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Dự báo đến 16 giờ cùng ngày ngày 5-10, tâm bão số 11 Matmo ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Đến 4 giờ ngày 6-10, tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Cường độ gió giảm xuống cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Vùng nguy hiểm được xác định phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, Bắc Vịnh Bắc Bộ và đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

16 giờ cùng ngày 6-10, tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, cường độ gió giảm xuống cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Vùng nguy hiểm là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và khu vực tỉnh Lạng Sơn.

Dự báo hướng di chuyển và đổ bộ của bão số 11 Matmo lúc 4 giờ ngày 5/10 - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VnExpress, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà hôm qua ký công điện yêu cầu các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, bộ ngành liên quan nắm rõ tính chất nguy hiểm của bão Matmo trong bối cảnh vẫn đang khắc phục hậu quả của bão Bualoi để có giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Chủ UBND các tỉnh, thành ven biển, nhất là Quảng Ninh - Ninh Bình, chỉ đạo đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động ven biển, trên đảo và trong đất liền; rà soát, sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Chủ UBND các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, nhất là các tỉnh miền núi, trung du tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó mưa lũ, nguy cơ lũ ống, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; bố trí lực lượng tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng xử lý ngay sự cố.

Riêng Chủ tịch tỉnh Lào Cai kiểm tra, chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng công an triển khai ngay việc sơ tán, di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trượt lở đất tại xã Bảo Hà.

Matmo là cơn bão thứ 11 trên Biển Đông trong năm nay. Trước đó vùng biển này xuất hiện 10 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới, gần nhất là Bualoi đổ bộ Nghệ An - Bắc Quảng Trị hôm 29/9, gây mưa lũ, lốc xoáy từ Thừa Thiên Huế trở ra miền Bắc.