Vụ lật tàu xảy ra vào đêm 2/10, tàu xảy ra sự cố là tàu hàng ở Nam Định, hai người mất tích là vợ chồng, hiện chưa rõ danh tính, quê quán.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 3/10, ông Nguyễn Hữu Nhu, Chủ tịch UBND phường Thanh Miếu cho biết, đêm 2/10, trên địa bàn xảy ra vụ lật tàu tại chân cầu Cầu Việt Trì.

Người nhà nạn nhân báo tin, trên tàu thời điểm đó có 2 vợ chồng, đến nay vẫn không liên lạc được. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh thông tin của tàu và danh tính người ở trên tàu.

Ông Nhu cho biết, con tàu có trọng tải 450m³, được neo đậu tại bến thuộc xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ. Trong quá trình neo đậu, có thể tàu bị đứt neo, trôi đến khu vực cầu Việt Trì thì lật và chìm hẳn.

Vị trí lật tàu khiến 2 người mất tích - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VOV, do nước sông Lô dâng cao, chảy xiết nên việc xác minh, tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đang nỗ lực triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn người nghi mất tích trên sông Lô.

Theo lãnh đạo Công an phường Thanh Miếu, hiện nay Công an tỉnh Phú Thọ đang thu thập thông tin, tiến hành điều tra làm rõ vụ lật tàu.

Người dân theo dõi sự việc trên bờ sông Lô - Ảnh: VOV

Theo người dân ven sông Lô, mực nước trên sông Lô đã gần chạm mốc lũ lịch sử năm 2024. Hiện trên toàn tuyến sông Lô, dọc từ xã Đoan Hùng xuống đến phường Việt Trì tình trạng ngập úng nặng ở nhiều nơi.

Không chỉ hoa màu, ao cá, nhiều trang trại chăn nuôi cũng đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi. Hàng trăm hộ dân đã bắt đầu di dời tài sản, đưa gia súc, gia cầm lên các điểm cao.

