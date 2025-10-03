Người vợ hốt hoảng khi phát hiện chồng và con trai tử vong dưới giếng

Đời sống 03/10/2025 14:21

Ngày 3/10, tin từ UBND xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã cử đại diện đến thăm hỏi, chia buồn về trường hợp hai cha con bị tử vong dưới giếng nước.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 3/10, bà Ngô Thu Hương, Bí thư Đảng ủy xã Nâm Nung (tỉnh Lâm Đồng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến hai cha con tử vong.

Bà Hương cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và công an đã hỗ trợ đưa các nạn nhân về nhà lo thủ tục mai táng, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình.

Người vợ hốt hoảng khi phát hiện chồng và con trai tử vong dưới giếng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 18h ngày 2/10, bà Đ.T.Q. trú thôn Nam Tân, xã Nâm Nung (tỉnh Đắk Nông cũ, nay là Lâm Đồng) trong lúc đi làm rẫy thì phát hiện chồng mình là ông T.V.L. (55 tuổi) và con là T.V.Q. (24 tuổi) nằm bất động dưới giếng sâu. 

Lúc này, bà hô hoán và được người dân gần đó hỗ trợ đưa hai nạn nhân lên khỏi giếng. Tuy nhiên, cả hai đã tử vong nghi do ngạt khí.

Giếng nước nơi xảy ra sự việc nằm cạnh chòi rẫy của gia đình nạn nhân, có chiều sâu khoảng 10m.

Phát hiện 3 người tử vong với nhiều vết thương, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Phát hiện 3 người tử vong với nhiều vết thương, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Người dân phát hiện 2 người lớn và 1 trẻ em cùng tử vong trong ngôi nhà tại xã Đắk Nhau (Đồng Nai).

Xem thêm
