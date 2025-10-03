Nóng: Bão số 11 Matmo di chuyển nhanh, liên tục tăng cấp

Đời sống 03/10/2025 05:30

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đến 19h ngày 2/10, vị trí tâm bão Matmo trên vùng biển phía Đông Philippines với cường độ mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h ngày 2/10, bão Matmo trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Tối 3/10, bão trên vùng biển phía Tây đảo Lu Dông (Philippines) với sức gió cấp 9, giật cấp 11.

Trong 48 giờ tiếp theo, bão Matmo di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và liên tục mạnh lên. 

Đến 19h ngày 5/10, bão trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão giảm dần.

Do ảnh hưởng của bão Matmo, từ chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Nóng: Bão số 11 Matmo di chuyển nhanh, liên tục tăng cấp - Ảnh 1
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, bão Matmo di chuyển nhanh, liên tục tăng cấp - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 3/10 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Một nam tài xế xe buýt ở Nghệ An vừa bị hành khách bắt quỳ giữa đường và dùng thắt lưng đánh liên tiếp vào người.

Xem thêm
