Lời khai bất ngờ của vợ trẻ sát hại chồng rồi gọi điện thú tội với mẹ

Đời sống 02/10/2025 16:42

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1998, trú xã Trà Linh, Đà Nẵng) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 2/10, Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận thông tin từ Công an xã Trà Linh về việc nghi phạm Nguyễn Thị Hoài Thương (27 tuổi, trú xã Trà Linh), đã đến tự thú sau khi giết chồng là anh N.X.T. (38 tuổi).

 điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 1/10, sau khi đi nhậu về, anh Trường có hành vi đánh đập và dọa giết Thương cùng 2 con nhỏ.

Bị chồng bạo hành nhiều lần, Thương đã dùng khăn và dây dù siết cổ nạn nhân, khiến anh tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thương gọi điện báo cho mẹ ruột và tự thú với Công an xã Trà Linh.

Lời khai bất ngờ của vợ trẻ sát hại chồng rồi gọi điện thú tội với mẹ - Ảnh 1
Nghi phạm Nguyễn Thị Hoài Thương bị tạm giữ hình sự - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Phòng Kỹ thuật hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng và Công an xã Trà Linh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả bước đầu phù hợp với lời khai của đối tượng.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Từ khóa:   vợ giết chồng tin moi bạo hành gia đình

