Người đàn ông đã nhanh chóng cứu cháu bé bị lũ cuốn khi đạp xe qua đoạn đường ngập nước.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 2/10, ông Trần Anh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Hoa (huyện Hương Sơn cũ), tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, một học sinh trên địa bàn vừa thoát nạn sau khi bị nước lũ cuốn trôi.

Khoảng 7h ngày 1/10, bé trai Đoàn Trần Phi Long (13 tuổi, học lớp 7) đạp xe qua cầu tràn ở khu vực chợ Đình, thôn Am Thủy, xã Kim Hoa.

Lúc này, sau bão Bualoi (bão số 10), nước lũ dâng cao, chảy xiết. Bé trai cùng xe đạp bất ngờ ngã xuống dòng nước và bị cuốn đi.

Khoảnh khắc bé trai ngã xuống dòng nước lũ - Ảnh: Báo Dán trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, phát hiện cháu bé bị nước lũ cuốn trôi, anh Trần Thế Anh đã nhanh chóng lao xuống cứu bé lên an toàn.

Nhiều người sau khi xem được video ghi lại cảnh cháu bé bị cuốn trôi được cứu an toàn đã gửi lời cảm ơn đến anh Trần Thế Anh đã kịp thời cứu cháu bé. Hành động dũng cảm, kịp thời của anh Thế Anh trong việc cứu cháu bé thoát khỏi đuối nước.

Sau bão Bualoi, mực nước các con sông tại Hà Tĩnh dâng cao gây ngập lụt diện rộng. Nhiều xã như Kim Hoa, Đức Minh, Đức Quang bị nước lũ bủa vây, cô lập.

